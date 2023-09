De Euronews Green com AP

Acredita-se que o contrabando de animais selvagens e raros esteja generalizado na região dos Balcãs.

Uma cria de leão foi levada para um jardim zoológico no norte da Sérvia, ontem (21 de setembro), depois de ter sido vista a vaguear numa estrada local, informaram as autoridades e os meios de comunicação social.

Com apenas alguns meses de idade, a cria fêmea foi encontrada nos arredores de Subotica, uma cidade perto da fronteira com a Hungria.

Estava mal nutrida e fraca, disse Sonja Mandic do jardim zoológico de Palic, que acolheu a cria.

Segundo a imprensa local, um habitante de Subotica viu a cria na estrada e chamou a polícia, que a levou para o jardim zoológico.

Em que estado se encontrava a cria de leão?

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a cria a sair da relva e a pisar a estrada.

Os relatos também dizem que o filhote era amigável e não tinha medo das pessoas. Um polícia e residentes locais podem ser vistos noutros vídeos e fotografias a acariciar a cria.

Mandic disse que a leoa estava em "muito mau estado" e está a receber tratamento e infusão para melhorar a sua condição.

"Pode ter 3 a 6 meses de idade, mas está subnutrida e possivelmente subdesenvolvida", disse Mandic.

O contrabando de animais selvagens é um problema na região?

A polícia ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o incidente.

No entanto, acredita-se que o contrabando de animais selvagens e raros está muito difundido na região dos Balcãs.

No ano passado, um relatório da WWF sobre o crime contra a vida selvagem revelou que as aves canoras da família dos tentilhões, os ursos pardos protegidos localmente e as tartarugas florestais estavam entre as espécies mais visadas na Sérvia.

São também comuns os casos de contrabando e de posse ilegal de espécies exóticas de cobras, como as pítons.

Em 2020, uma investigação que utilizou dados do Oxpeckers Investigative Environmental Journalism e da Earth Journalism Network revelou que o comércio ilegal de animais selvagens é frequente na Europa de Leste.

Destacou "as preocupações entre os conservacionistas de que os contrabandistas estejam a evitar o escrutínio ao transportar produtos da vida selvagem através dos países da Europa de Leste com uma aplicação menos rigorosa da lei".