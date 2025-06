PUBLICIDADE

O embaixador dos EUA na NATO nomeado pelo presidente Donald Trump garantiu aos senadores, durante a sua audição de confirmação, esta terça-feira, que o apoio da administração à aliança militar continua "inflexível".

Matthew Whitaker, que foi procurador-geral durante o primeiro mandato de Trump, disse aos senadores que um aspeto fundamental do seu papel seria pressionar os 32 Estados-membros da NATO a satisfazerem a exigência de Trump de aumentar as despesas com a defesa.

Durante a campanha, Trump abalou a aliança ao afirmar que a Rússia deveria "fazer o que bem entendesse" aos membros da NATO que não cumprissem as suas obrigações em matéria de despesas militares.

Também desvalorizou a ameaça que a Rússia representa e ameaçou retirar o apoio dos EUA à Ucrânia na atual batalha contra as forças de Moscovo.

Na sequência da tensa troca de palavras entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na Casa Branca, na semana passada, os membros europeus da NATO têm vindo a reavaliar os seus compromissos em matéria de defesa, ao mesmo tempo que afirmam que não há qualquer intenção de se separarem dos Estados Unidos.

No entanto, o enviado do presidente dos EUA à NATO disse que não havia motivo para preocupação entre os aliados: "O presidente Trump tem sido claro, os Estados Unidos continuam comprometidos com a NATO e com o princípio da paz através da força", disse Whitaker na sua declaração de abertura, na terça-feira.

Durante a audiência, Whitaker, um ex-advogado, evitou responder diretamente às perguntas dos senadores democratas sobre a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Quando lhe perguntaram se concordava que a Rússia tinha iniciado a guerra ao invadir a Ucrânia, Whitaker apontou para uma declaração do vice-presidente JD Vance afirmando essa posição.

No entanto, Whitaker manifestou um forte apoio à NATO e ao seu artigo 5.º, que obriga todos os Estados-membros a tratar um ataque a um como um ataque a todos. "Será uma garantia de ferro", declarou perante a Comissão de Relações Externas do Senado.

As sucessivas administrações norte-americanas têm criticado os aliados europeus e o Canadá pela forte dependência dos Estados Unidos no âmbito da NATO, mas Trump foi mais longe, questionando abertamente o valor da aliança para Washington.

Os líderes da NATO argumentam que as críticas anteriores de Trump, juntamente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, levaram a maioria dos Estados-membros a cumprir o objetivo da aliança em matéria de despesas de defesa de, pelo menos, 2% do PIB.

Desde então, Trump elevou a fasquia, exigindo que os Estados da NATO contribuam com 5% do PIB para a defesa.

Os senadores democratas presentes na audição salientaram que os EUA gastam atualmente cerca de 3,4% do seu PIB com as suas forças armadas, enquanto os membros da NATO mais próximos da Rússia, como a Polónia, atribuem uma percentagem ainda mais elevada, com a Polónia a gastar 4%.

Whitaker considerou que garantir que os aliados da NATO cumpram a meta de 5% estabelecida por Trump é uma das principais prioridades do seu cargo.

"Não me preocupa que os nossos aliados europeus e o Canadá possam fazer mais e queiram fazer mais", afirmou. "Espero plenamente que eles façam o que for necessário para continuar a fazer da NATO a aliança mais forte de sempre na história do planeta", afirmou.

Em novembro, Trump nomeou Whitaker para o cargo na NATO, afirmando que a sua escolha era a de "um guerreiro forte e um patriota leal, que irá garantir que os interesses dos Estados Unidos são avançados e defendidos".