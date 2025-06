Chefe da diplomacia húngara debateu "urgência" de pôr termo à guerra na Ucrânia com o secretário de Estado dos EUA

PUBLICIDADE

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto, reuniu-se na terça-feira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para discutir o que o Departamento de Estado dos EUA chamou de "urgência de acabar com a guerra na Ucrânia".

De acordo com um comunicado do Departamento de Estado dos EUA, "o secretário sublinhou a urgência de acabar com a guerra na Ucrânia e garantir uma paz duradoura e estabilidade na região".

A reunião ocorreu no meio da incerteza sobre as relações entre os EUA e a Ucrânia, depois de as coisas terem piorado na sequência do impasse entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Voldomyr Zelenskyy, na semana passada, na Sala Oval.

A Hungria, ao contrário da maioria dos países europeus, tem sido crítica acérrima dos esforços da UE para defender a Ucrânia da invasão russa. O primeiro-ministro, Viktor Orbán, criticou frequentemente e ameaçou vetar as sanções da UE contra a Rússia devido à sua agressão, mas acabou por votar sempre a favor.

No entanto, a reunião de Szijarjarto com Rubio, na terça-feira, ocorreu no momento em que o governo húngaro ameaçou opor-se a um acordo ou declaração conjunta da UE sobre a Ucrânia, antes da cimeira extraordinária de quinta-feira dedicada à Ucrânia e à defesa da UE.

No domingo, os líderes europeus - Reino Unido e França - numa cimeira em Londres, lançaram a ideia de uma "coligação dos interessados" entre os Estados-membros que poderia enviar tropas para o terreno na Ucrânia como garantia após um potencial acordo de paz.

Os líderes do Reino Unido, Canadá, França e outros países da UE presentes na cimeira também concordaram em manter a ajuda militar à Ucrânia e em garantir que quaisquer conversações e acordos de paz respeitem a soberania do país.

Em reação à cimeira, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán criticou a ideia e repreendeu os líderes, dizendo que queriam "continuar a guerra em vez de optarem pela paz".

Desde que a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022, os Estados-membros da UE aumentaram significativamente os seus orçamentos de defesa.

Apresentando o plano Rearmar a Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na terça-feira que os Estados-membros poderiam angariar até 800 mil milhões de euros para financiar um aumento significativo da defesa.