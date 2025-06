Pela primeira vez, o mundo estará de olhos postos nas eleições na Gronelândia

PUBLICIDADE

A Gronelândia é a maior ilha do mundo - é mesmo maior do que a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, a Itália, a Grécia, a Suíça e a Bélgica juntos.

Mas, apesar da sua dimensão, a Gronelândia continua a ser um território autónomo da Dinamarca e as suas políticas externa, de defesa e monetária são decididas em Copenhaga.

Desde 1979, a Gronelândia tem o seu próprio primeiro-ministro e outras instituições, mas as decisões estratégicas, como os assuntos externos, a política monetária e a defesa, continuam sob o controlo dinamarquês

Uma vez que 80% do território está permanentemente coberto de gelo, grande parte continua a ser habitável. Tem uma população minúscula de apenas 56.000 pessoas, a maioria das quais são indígenas Inuits.

Há muito que se orgulham de uma cultura e de tradições que os ajudaram a sobreviver durante séculos em algumas das condições mais difíceis. Têm uma ligação estreita com a natureza e pertencem a um dos lugares mais bonitos, remotos e intocados da Terra.

Mas os gronelandeses vêem agora as suas vozes muito amplificadas na cena mundial depois de o Presidente Donald Trump ter afirmado que os EUA iriam apoderar-se da sua ilha.

A maioria diz que não quer ser americana, e muitos estão preocupados e impressionados com os comentários e a atenção que os comentários de Trump trouxeram.

Mas muitos também vêem os holofotes globais sobre eles como uma oportunidade para promover a sua luta de longa data pela independência da Dinamarca, que é uma questão-chave nas eleições legislativas de terça-feira.

Os candidatos às próximas eleições na Gronelândia procuram o apoio de representantes de grupos de defesa dos direitos dos deficientes em Nuuk, na Gronelândia. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

As eleições legislativas de terça-feira

O parlamento - o Inatsisartut - tem apenas 31 deputados que serão escolhidos entre seis partidos políticos, dois dos quais fazem parte da coligação governamental.

Uma vez que são poucas as sondagens de opinião realizadas na ilha árctica, é menos claro do que noutras eleições europeias qual poderá ser o resultado.

Mas uma sondagem realizada pela Verian em janeiro perguntou a 497 gronelandeses em quem votariam. A sondagem sugeria que o partido de esquerda Inuit Ataqatigiit poderia obter cerca de 31% e vencer o partido no poder, Siumut, por cerca de 9%.

O partido Inuit Ataqatigiit e o partido Simiut poderão continuar a governar em coligação, como acontece atualmente.

O primeiro-ministro pertence ao partido com maior número de lugares, que é atualmente o Múte Egede do partido Inuit Ataqatigiit.

O Simiut prometeu uma votação sobre a independência após as eleições, o que poderá ajudar a atrair mais eleitores e talvez permitir-lhe escolher o próximo primeiro-ministro.

Mas o Naleraq é o maior partido da oposição e tem vindo a ganhar popularidade com a sua política pró-independência e a sua aparente vontade de colaborar com os Estados Unidos.

Qupanuk Olsen, que é a influenciadora mais popular da Gronelândia, está a concorrer pelo Naleraq e, com mais de 500 mil seguidores no TikTok e 300 mil no Instagram, tem a melhor plataforma online para fazer campanha.

Casas cobertas de neve são vistas na costa de uma enseada marítima de Nuuk, na Gronelândia, sexta-feira, 7 de março de 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O presidente dos EUA, Trump, afirmou que vai conquistar a Gronelândia "de uma forma ou de outra

Não é de surpreender que os gronelandeses não estejam interessados em que os EUA os dominem. Poucas horas depois de Trump ter declarado, no seu discurso perante uma sessão conjunta do Congresso, que tenciona ganhar o controlo da ilha "de uma forma ou de outra", o primeiro-ministro da Gronelândia, Múte Bourup Egedepostou uma mensagem simples no Facebook: "A Gronelândia é nossa".

"Kalaallit Nunaat é nossa", disse Egede no post, usando o nome groenlandês para o seu país.

"Não queremos ser americanos, nem dinamarqueses; somos Kalaallit. Os americanos e o seu líder têm de compreender isso. Não estamos à venda e não podemos ser simplesmente roubados. O nosso futuro será decidido por nós na Gronelândia", afirmou. O post terminou com um emoji de punho cerrado e uma bandeira da Gronelândia.

Desde que tomou posse, há seis semanas, Trump tem manifestado repetidamente o seu interesse na Gronelândia, rica em minerais, que se situa ao longo de rotas marítimas estratégicas no Atlântico Norte. A Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca com uma população de cerca de 56.000 pessoas, situa-se ao largo da costa nordeste do Canadá, mais perto de Washington, D.C., do que de Copenhaga.

Trump fez um apelo direto aos gronelandeses no seu discurso ao Congresso, apenas uma semana antes de os eleitores do país votarem nas eleições parlamentares.

"Apoiamos fortemente o vosso direito de determinar o vosso próprio futuro e, se assim o entenderem, damos-vos as boas-vindas aos Estados Unidos da América", disse Trump.

"Vamos manter-vos seguros. Tornar-vos-emos ricos. E juntos levaremos a Gronelândia a alturas que nunca pensaram ser possíveis", acrescentou.

Um barco passa por uma enseada congelada nos arredores de Nuuk, na Gronelândia, quinta-feira, 6 de março de 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Crianças brincam numa superfície gelada em Nuuk, na Gronelândia, no domingo, 16 de fevereiro de 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Movimento para a independência da Gronelândia

Os gronelandeses votaram esmagadoramente a favor da autonomia num referendo realizado em 2009, que também estabeleceu uma via para a independência sempre que o povo da ilha a apoiasse. Nos termos desse referendo, a Dinamarca continua a ser responsável pela defesa e pelos assuntos externos da Gronelândia, cabendo ao governo local o controlo de outras questões.

Questionado sobre os comentários de Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês disse que não acredita que os gronelandeses queiram separar-se da Dinamarca para se tornarem "uma parte integrada da América".

Lars Løkke Rasmussen disse acreditar que a referência de Trump ao respeito pelo direito dos gronelandeses à autodeterminação foi a parte mais importante do seu discurso.

"Estou muito otimista quanto à decisão da Gronelândia sobre este assunto", afirmou durante uma viagem à Finlândia. "Os gronelandeses querem afrouxar os seus laços com a Dinamarca. Estamos a trabalhar nesse sentido, para termos uma relação mais igualitária".

Løkke acrescentou que é importante que as eleições da próxima semana sejam livres e justas "sem qualquer tipo de intervenção internacional".

ARQUIVO - Salik Schmidt e Malu Schmidt chegam à igreja do nosso Salvador antes de se casarem em Nuuk, na Gronelândia, no sábado, 15 de fevereiro de 2025. Emilio Morenatti/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A importância geopolítica e económica da Gronelândia

A Gronelândia é vital para o mundo, embora grande parte do mundo possa não se aperceber disso. Os Estados Unidos e outras potências mundiais cobiçam a sua localização estratégica no Ártico; os valiosos minerais de terras raras que se encontram sob o gelo, necessários para as telecomunicações; os milhares de milhões de barris de petróleo por explorar.

Há também potencial para rotas marítimas e comerciais, uma vez que o gelo que cobre a maior parte da Gronelândia continua a recuar devido às alterações climáticas. Se esse gelo derreter, as linhas costeiras de todo o mundo serão remodeladas e os padrões climáticos poderão ser alterados.

O navio militar HDMS Ejnar Mikkelsen da Marinha Real Dinamarquesa patrulha perto de Nuuk, na Gronelândia, quarta-feira, 5 de março de 2025. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A Dinamarca colonial

A Dinamarca colonizou a Gronelândia há 300 anos e ainda exerce controlo sobre a política externa e de defesa, embora a Gronelândia tenha ganho autonomia em 1979 e se administre a si própria através do seu parlamento.

Os comentários de Trump sobre a Gronelândia também desencadearam uma crise política na Dinamarca. A primeira-ministra fez um périplo pelas capitais europeias para angariar apoio, afirmando que o continente enfrentava "uma realidade mais incerta", enquanto o seu país reforçava a sua presença militar em torno da Gronelândia.

A economia da Gronelândia depende da pesca e de outras indústrias, bem como de uma subvenção anual de cerca de 554 milhões de euros da Dinamarca.

Aka Hansen, cineasta e escritora Inuk, desconfia das intenções de Trump, mas agradece-lhe o facto de ter voltado a atenção do mundo para a sua terra natal.

Como muitos outros gronelandeses, ela quer que a sua terra e o seu povo sejam respeitados e não quer ser governada por outra potência colonial. Mas sente que a retórica de Trump aumentou o ímpeto pela independência da Dinamarca.

A Dinamarca tem sido acusada de cometer abusos contra o povo inuit da Gronelândia, incluindo a remoção de crianças das suas famílias nos anos 50, com a desculpa de as integrar na sociedade dinamarquesa, e a colocação de dispositivos contraceptivos intra-uterinos nas mulheres nos anos 60 e 70 - alegadamente para limitar o crescimento populacional na Gronelândia.