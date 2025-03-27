Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Submarino turístico afunda-se ao largo da costa egípcia, causando 6 mortos e 9 feridos, todos russos

ARQUIVO: Equipas de salvamento esperam na praia de Marsa Alam, Egito, 25 de novembro de 2024
ARQUIVO: Equipas de salvamento esperam na praia de Marsa Alam, Egito, 25 de novembro de 2024 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
O navio transportava 45 pessoas de várias nacionalidades numa excursão turística.

Pelo menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas depois de um submarino turístico que transportava 45 pessoas se ter afundado no Mar Vermelho, na costa do Egito, segundo informações das autoridades egipcias.

Para além dos membros da tripulação, havia 45 passageiros a bordo, todos eles russos e alguns deles menores, disseram funcionários consulares da Rússia, em Hurghada.

As equipas de emergência resgataram 29 pessoas do naufrágio ao largo de uma das praias da zona do passeio turístico da estância balnear de Hurghada.

O submarino dirigia-se para um passeio subaquático pelos recifes de coral locais. Não se sabe ao certo quantos tripulantes estavam a bordo.

O submarino, que pertencia ao hotel Sindbad localizado naquela cidade costeira, estava a fazer um passeio regular para ver os recifes de coral. Partiu por volta das 10 horas de quinta-feira e afundou-se quando estava a cerca de um quilómetro da costa.

As pessoas resgatadas foram levadas para hospitais e encontram-se em estado estável, de acordo com o consulado russo.

O submergível tem 44 lugares de passageiros, dois lugares de piloto e uma janela redonda para cada passageiro, segundo o sítio Web da empresa proprietária.

Em novembro, um iate turístico naufragou no Mar Vermelho após avisos de águas agitadas, segundo as autoridades egípcias. Pelo menos quatro pessoas morreram afogadas e 33 foram resgatadas.

O turismo é um sector importante da economia do Egito, mas muitas empresas turísticas suspenderam ou limitaram as viagens no Mar Vermelho devido aos perigos dos conflitos na região.

Ainda não se sabe o que causou o afundamento da embarcação.

*Esta é uma história em desenvolvimento e os nossos jornalistas estão a trabalhar em mais actualizações.

