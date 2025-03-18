Pelo menos sete mortos num naufrágio de um barco de migrantes ao largo da costa cipriota

As autoridades cipriotas dizem ter recuperado pelo menos sete corpos depois de um barco que transportava refugiados sírios se ter afundado ao largo da sua costa no sábado.

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As autoridades locais afirmam que os corpos foram recuperados por navios da Polícia Marítima e Portuária durante uma missão de busca e salvamento a cerca de 24 a 25 milhas náuticas a sudeste do Cabo Greco.

De acordo com os meios de comunicação social locais, 21 pessoas, na sua maioria migrantes sírios, encontravam-se a bordo do barco que se afundou há quatro dias e só foi encontrado na terça-feira de manhã pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento.

As autoridades de salvamento e emergência disseram que duas pessoas foram resgatadas com vida e que a busca por sobreviventes continua, sendo que 12 pessoas ainda estão desaparecidas. As autoridades enviaram um navio da marinha, um helicóptero e um veículo aéreo não tripulado da Guarda Nacional.

Alguns dos corpos recuperados foram transferidos para a morgue do Hospital Geral de Limassol, enquanto os dois sobreviventes retirados do oceano foram hospitalizados, segundo informações locais. Os dois estavam a sofrer de desidratação.

As autoridades cipriotas afirmaram que o barco se virou longe da sua zona fronteiriça, mas referiram que a sua coordenação de salvamento, em alguns casos, estende as operações às águas territoriais da Síria e do Líbano.

O ministro da Justiça, Marios Hartsiotis, disse que Chipre aumentou as patrulhas da guarda costeira na sua costa oriental à luz da situação atual.

O naufrágio de hoje ocorre numa altura em que as autoridades receiam um aumento do número de pessoas que tentam atravessar a fronteira devido aos recentes acontecimentos políticos na Síria, com o governo de Bashal al-Assad a ser derrubado pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderado por Ahmed al-Sharaa.