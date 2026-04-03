Poeiras do Saara deixam Chipre em alerta vermelho

Chipre foi colocado em alerta vermelho devido às poeiras do Saara que têm coberto o país.

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De acordo com dados do Departamento de Inspeção do Trabalho, os níveis de poeiras atingiram níveis particularmente elevados, excedendo largamente os limites normais.

Os peritos salientam que a concentração de micropartículas é elevada e apelam aos grupos vulneráveis para que limitem a sua exposição, evitando movimentos desnecessários ao ar livre até que o fenómeno desapareça.

Foi ainda recomendada a suspensão temporária do trabalho ao ar livre até que as condições atmosféricas melhorem.

O Departamento de Meteorologia emitiu mesmo um aviso de emergência para o episódio intenso de poeiras que afeta a ilha desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, referindo que se espera que continue até ao início da manhã de sábado.

Já o Ministério da Educação emitiu instruções para as escolas sobre medidas de proteção devido à falta de qualidade do ar poluído.

O chefe do Gabinete de Defesa Civil, Segurança e Saúde, Elias Markatzis, sublinhou que os alunos e o pessoal devem permanecer no interior dos edifícios escolares, evitando qualquer atividade ao ar livre.

Além disso, as salas de aula devem ser mantidas fechadas e as janelas não devem ser abertas, enquanto os movimentos dentro da escola devem ser limitados apenas aos absolutamente necessários. É necessário prestar especial atenção às pessoas com problemas respiratórios, bem como a outras categorias vulneráveis da população.