Mais de 100 pessoas foram dadas como desaparecidas no rio Busira, na província de Equateur, República Democrática do Congo. Segundo as autoridades e testemunhas oculares no sábado, 20 pessoas foram resgatadas até ao momento.

O naufrágio do ferry, na sexta-feira, ocorreu menos de quatro dias depois de um outro barco se ter virado no nordeste do país, matando 25 pessoas.

O ferry fazia parte de uma frota de embarcações com passageiros que eram principalmente comerciantes e que regressavam a casa para o Natal, disse Joseph Joseph Kangolingoli, o presidente da Câmara de Ingende, a última cidade no rio antes do local do acidente.

De acordo com Ndolo Kaddy, residente em Ingende, o ferry continha "mais de 400 pessoas porque passou por dois portos, Ingende e Loolo, a caminho de Boende, por isso há razões para acreditar que houve mais mortes".

As autoridades congolesas têm advertido frequentemente contra a sobrelotação dos barcos e prometeram punir aqueles que violam as medidas de segurança nos rios. No entanto, nas zonas remotas, muitas pessoas não podem pagar transportes públicos nas poucas estradas disponíveis.

E os naufrágios de barcos sobrecarregados estão a tornar-se cada vez mais frequentes. Por razões de segurança, cada vez mais pessoas estão a abandonar as poucas estradas disponíveis em favor de embarcações de madeira que se desfazem por causa do peso dos passageiros e das suas mercadorias.

As estradas são frequentemente afetadas pelos confrontos mortais entre as forças de segurança congolesas e os rebeldes, que por vezes bloqueiam as principais vias de acesso.

Pelo menos 78 pessoas morreram afogadas em outubro, quando um barco sobrecarregado se afundou no leste do país, enquanto 80 perderam a vida num acidente semelhante perto de Kinshasa, em junho.

O último acidente provocou a ira do governo por não equipar a frota com dispositivos de flutuação.

Nesty Bonina, membro do governo local e uma figura proeminente em Mbandaka, a capital da província de Equateur, onde o ferry se afundou, condenou as autoridades por não terem tratado corretamente os recentes naufrágios.

"Como é que um navio pode navegar à noite sob o olhar atento dos agentes dos serviços fluviais? E agora estamos a registar mais de uma centena de mortes", disse Bonina.