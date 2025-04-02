Conselho da Europa vai enviar missão à Turquia em contexto de "retrocesso democrático"

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa prepara-se para enviar uma missão de averiguação à Turquia na sequência daquilo que descreve como "retrocesso democrático", incluindo a destituição generalizada de presidentes de câmara eleitos.

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Embora a situação tenha chamado a atenção internacional após a detenção do presidente da câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, a 23 de março de 2025, o Conselho da Europa já tinha agendado um debate na semana passada em resposta aos cerca de 150 presidentes de câmara eleitos, muitos dos quais pertencentes a partidos da oposição, demitidos desde 2016, sendo frequentemente substituídos por administradores nomeados pelo governo.

İmamoğlu foi preso no momento em que o seu partido, o CHP, iria votar para o escolher como candidato presidencial. O presidente do Congresso do Conselho da Europa, Marc Cools, descreve a situação como algo que "nada a ver com justiça e tudo a ver com política".

"Queremos que se acabe com a destituição dos presidentes de câmara, a demissão dos presidentes de câmara e a sua substituição por administradores. Não achamos que isso seja justo ou apropriado", disse à Euronews Bryony Rudkin, uma das correlatoras do Congresso para o Conselho da Europa sobre a Turquia.

A questão não é jurídica, mas sim, fundamentalmente democrática: "Queremos ver restaurados os direitos democráticos e a responsabilidade das autoridades locais na Turquia".

David Eray, o outro correlator do Conselho da Europa, descreveu como uma anterior missão de controlo revelou várias questões fundamentais que contradizem a Carta Europeia da Autonomia Local, que a Turquia assinou. "Os pontos principais foram a destituição [dos presidentes de câmara] e a sua substituição por administradores, o que não se coaduna com o que se espera numa democracia", afirmou Eray.

Eray acrescentou que o problema não está isolado num grupo político: "Agora é também o partido do Sr. İmamoğlu, o CHP... e não nos sentimos confortáveis com isso".

Eray e Rudkin disseram que o debate do Congresso foi planeado antes da detenção de İmamoğlu, o que só aumentou a urgência.

"Não recebemos feedback [das autoridades turcas sobre as nossas recomendações] e, como vimos que alguns presidentes de câmara foram demitidos, propusemos à mesa organizar um debate especial", disse Eray. Rudkin descreveu a situação como um exemplo de "retrocesso democrático que reconheceríamos no resto da Europa".

Durante o debate da semana passada, os membros do Congresso adotaram uma declaração em que apelam à Turquia para libertar todos os presidentes de câmara detidos e acabe com os processos por motivos políticos. O Congresso condenou a prisão de İmamoğlu e criticou a revogação do seu diploma universitário - necessário para se candidatar à presidência - como uma clara tática política. Alertaram também para o facto de milhões de cidadãos turcos correrem o risco de serem governados por funcionários não eleitos, com a sua voz democrática efetivamente silenciada.

Os dois correlatores explicaram à Euronews os seus próximos passos. "Vamos deslocar-nos à Turquia assim que for possível para ver com os nossos próprios olhos, para falar com os funcionários e para falar com quem pudermos em termos de representantes eleitos", disse Bryony Rudkin.

Bryony Rudkin disse que o seu foco incluirá o bem-estar dos presidentes de câmara detidos: "Isso [a detenção] é um castigo incrivelmente duro para pessoas que não fizeram mais do que serem democraticamente eleitas".

Eray também confirmou os planos para uma missão de apuramento de factos, afirmando que o seu objetivo é compreender "como é que isto acontece, porque temos as notícias, temos a informação, mas precisamos de ver os factos".

O governo turco não respondeu a um pedido de comentário. Durante a sessão, Tahir Büyükakın, Presidente da Câmara Municipal Metropolitana de Kocaeli e membro do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), no poder, criticou a declaração, afirmando que "a lei funciona na Turquia, o processo judicial continua e não permitiremos que as perceções sejam enquadradas por operações que distorcem a verdade".