O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel está a criar um novo corredor de segurança através da Faixa de Gaza.

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Numa declaração, descreveu-o como o Corredor Morag, utilizando o nome de uma povoação judaica que se situava entre Rafah e Khan Younis, sugerindo que se estenderia entre as duas cidades do sul.

“Estamos a aumentar a pressão passo a passo, para que eles (Hamas) nos entreguem os nossos reféns. E quanto mais eles não derem, mais a pressão aumentará até que o façam”, disse Netanyahu na declaração de quarta-feira.

No mês passado, os militares israelitas retomaram o controlo do corredor de Netzarim, que divide o norte de Gaza a partir do sul.

As forças israelitas já tinham retirado dessa faixa de terra no âmbito de um cessar-fogo com o Hamas, que entrou em vigor a 19 de janeiro, mas que se desmoronou no mês passado.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursa durante a Conferência Internacional sobre a Luta contra o Antissemitismo, em Jerusalém, a 27 de março de 2025 AP Photo

Os comentários de Netanyahu surgem no mesmo dia em que o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que as FDI estão a expandir a sua operação militar em Gaza para se apoderarem de “grandes áreas”, enquanto os funcionários dos hospitais no território afirmaram que os ataques noturnos mataram mais de 40 pessoas, quase uma dúzia delas crianças.

A ofensiva das FDI no enclave palestiniano está a “expandir-se para esmagar e limpar a área” dos militantes e “apoderar-se de grandes áreas que serão adicionadas às zonas de segurança do Estado de Israel”, disse Katz numa declaração escrita.

O governo israelita mantém há muito tempo uma zona tampão no interior da Faixa de Gaza, paralela à sua vedação de segurança, que se expandiu desde o início da guerra em 2023.

Israel diz que a zona tampão é necessária para a sua segurança, enquanto os palestinianos a vêem como uma apropriação de terras que encolhe ainda mais o estreito território costeiro, onde vivem cerca de dois milhões de pessoas.

Katz não especificou quais as zonas de Gaza que seriam tomadas na operação alargada, que, segundo ele, inclui a “ retirada alargada” da população das zonas de combate.

A sua declaração foi feita depois de Israel ter ordenado a evacuação total da cidade meridional de Rafah e das zonas próximas.

Katz apelou aos residentes de Gaza para que “expulsem o Hamas e devolvam todos os reféns”.

O grupo militante mantém ainda 59 reféns, dos quais se acredita que 24 ainda estejam vivos, depois de a maioria dos restantes ter sido libertada no âmbito de acordos de cessar-fogo ou outros acordos.

“Esta é a única forma de acabar com a guerra”, afirmou Katz.

O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa a maioria das famílias dos prisioneiros, disse que ficou “horrorizado ao acordar esta manhã com o anúncio do ministro da defesa sobre a expansão das operações militares em Gaza”.

Palestinianos organizam um raro protesto contra o Hamas em Beit Lahiya, 26 de março de 2025 AP Photo

O grupo disse que o governo israelita “tem a obrigação de libertar todos os 59 reféns do Hamas - de procurar todos os canais possíveis para avançar com um acordo para a sua libertação”.

Sublinharam que cada dia que passa coloca a vida dos seus entes queridos em maior risco.

“As suas vidas estão em risco à medida que mais e mais detalhes perturbadores continuam a surgir sobre as condições horríveis em que estão a ser mantidos - acorrentados, abusados e com uma necessidade desesperada de cuidados médicos”, disse o fórum, que apelou à administração Trump e a outros mediadores para continuarem a pressionar o Hamas para libertar os reféns.

“A nossa maior prioridade deve ser um acordo imediato para trazer todos os reféns de volta para casa - os vivos para reabilitação e os mortos para um enterro adequado - e acabar com esta guerra”, disse o grupo.