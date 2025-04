Partido Húngaro "Cão de Duas Caudas" organiza o maior protesto até à data contra Lei das Assembleias

PUBLICIDADE

No sábado, realizaram-se em Budapeste as maiores manifestações de sempre contra a alteração da lei da assembleia. A marcha pela paz do Partido Húngaro do Cão de Duas Caudas era aparentemente contra a diversidade e a favor da uniformidade, com os participantes vestidos de cinzento. Mas a verdadeira mensagem era que as políticas do governo são excludentes e prejudiciais. Como se lê na convocatória da manifestação:

O problema de ser diferente é. Gostos, personalidades, nomes e até cores diferentes! Confundem constantemente tudo e todos. A avaliação impecável da situação feita por Viktor Orbán mostrou que o problema da Hungria atual não são os maus serviços públicos, a inflação, a habitação ou a influência russa. A maior ameaça ao nosso país, atualmente, é a diversidade, e o governo está a fazer tudo o que pode para a esmagar e tentar inviabilizar o Orgulho, os juízes, os civis e qualquer pessoa que tenha uma visão ligeiramente diferente do mundo ideal. Concordamos com as ideias do Primeiro-Ministro e apoiamos a unificação. Que todos sejam iguais, por isso apelamos agora ao povo para que saia à rua! Festa do Cão de Duas Caudas de Magar

Os participantes marcharam ao longo do percurso da marcha pela paz atrás de uma faixa onde se lia Orgulho Illiberal, que, quando vista num mapa, se assemelhava estranhamente a um órgão genital masculino. Um dos participantes disse à Euronews porque é que tinha ido ao evento:

"Sinto que os nossos direitos estão a ser retirados e acho que temos de nos erguer para impedir que isso aconteça. Porque eu tenho de crescer neste país, tenho um irmão mais novo, ele tem de crescer e se eu quiser ter filhos, quero criá-los aqui. E gostaria que eles tivessem direitos no futuro, e se decidirem fazer o que quiserem com as suas vidas, podem fazê-lo".

Desta vez, o ambiente na demonstração da Festa do Cão também foi animado Euronews

O lado governamental protestou contra o Partido Tisza em Buda

Entretanto, os apoiantes do governo protestaram no Parque Millenáris, em Buda, contra o discurso da eurodeputada do Partido Tisza, Kinga Kollár, que o primeiro-ministro Viktor Orbán comparou ao discurso de Ferenc Gyurcsány no Kremlin. Kollár falou numa reunião da comissão parlamentar em Bruxelas sobre a eficácia da retenção de fundos da UE na Hungria, enquanto a deterioração do nível de vida na Hungria reforça a oposição.

Péter Magyar esteve na mira da manifestação pró-governamental Euronews

Os oradores da manifestação, os publicitários do governo Zsolt Bayer e Bence Apáti, bem como Gergely Gulyás, o ministro responsável pela pasta do primeiro-ministro, consideraram as palavras de Kollár "inaceitáveis", e os participantes na manifestação fizeram eco de sentimentos semelhantes. Um deles disse à Euronews:

"Este país de dez milhões de habitantes é inacreditável a quantidade de pessoas desinformadas e más que carrega às costas. E quando os dois se encontram, destroem países. É por isso que estamos aqui agora, independentemente do partido".

No palco, Zsolt Bayer chamou ao presidente do Partido Tisza, Péter Magyar, um agente pago por Bruxelas, e Gergely Gulyás chamou-lhe traidor.