Xi Jinping visita o Camboja para reforçar laços bilaterais e comércio

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou ao Camboja esta quinta-feira para uma visita de Estado de dois dias, concluindo um périplo por três nações do Sudeste Asiático que incluiu paragens no Vietname e na Malásia, com o objetivo de reforçar as relações de Pequim com a região.

Xi foi recebido no aeroporto de Phnom Penh pelo rei Norodom Sihamoni e deverá encontrar-se com o primeiro-ministro Hun Manet e com o presidente do Senado Hun Sen.

Numa declaração após a chegada no avião presidencial, um Boeing 747 da Air China, Xi disse estar "encantado" por visitar novamente o país.

"O Camboja é uma prioridade na diplomacia de vizinhança da China. A China apoiará inabalavelmente o Camboja na defesa da autonomia estratégica e na prossecução de uma via de desenvolvimento adequada às suas condições nacionais", afirmou.

O comércio será provavelmente um dos principais tópicos, uma vez que o Camboja enfrenta uma das mais altas taxas tarifárias dos EUA, conforme anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Para além da tarifa universal de 10% anunciada por Trump, o país enfrenta a ameaça de um imposto de 49% sobre as exportações para os EUA, uma vez terminada a pausa de 90 dias.

O rápido crescimento do Camboja nos últimos anos tem sido impulsionado principalmente pela China, que o primeiro-ministro Manet descreveu como "um amigo importante e indispensável" e um "país parceiro de primeira classe".

A China é o maior parceiro comercial do Camboja, ultrapassando os 15 mil milhões de dólares (13,2 mil milhões de euros) em 2024 e representando quase 30% do volume total do comércio do Camboja, embora significativamente a favor de Pequim.

A China tem vindo a aumentar a sua influência na região ao longo da última década, em grande parte através do exercício da sua influência económica substancial.

A visita ocorre por ocasião do 50.º aniversário da tomada do controlo do Camboja pelos comunistas Khmers Vermelhos, em 1975, que impuseram um regime de terror com políticas de inspiração maoísta.

O líder dos Khmers Vermelhos, Pol Pot, e o resto do regime foram responsáveis por um genocídio que resultou na morte de 1,5 a 2 milhões de cambojanos, ou seja, quase um quarto da população do país.

A China foi acusada de ser o principal apoiante estrangeiro dos Khmers Vermelhos. No entanto, Pequim rejeitou esta acusação, afirmando que não se intromete nos assuntos internos de nenhum país e que esta história raramente é discutida por ambos os países.