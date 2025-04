Sudão: RSF matam mais de 30 pessoas em Darfur, dizem os ativistas

PUBLICIDADE

As Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares do Sudão mataram mais de 30 pessoas em mais um ataque mortal na região de Darfur. De acordo com os aticistas, o país encontra-se já devastado pela guerra.

As RSF e as milícias aliadas lançaram uma ofensiva em el-Fasher, a capital da província do Darfur do Norte, no domingo, segundo os Comités de Resistência, um grupo de ativistas.

Dezenas de outras pessoas ficaram feridas no ataque, disse o grupo, que acompanha a guerra.

A violência continuou na segunda-feira, com edifícios residenciais e mercados abertos bombardeados na cidade, de acordo com o grupo. A RSF não comentou publicamente os ataques.

El-Fasher é a última grande cidade da região ainda sob o controlo do exército sudanês, que tem lutado contra o RSF desde que o Sudão entrou em guerra civil há dois anos.

No mercado de Allafah, em Al Kalalah, 27 de março de 2025, vêem-se bancas destruídas pelos mais recentes combates AP Photo

Há um ano que o RSF tenta apoderar-se da cidade para completar o seu controlo de toda a região de Darfur.

Os atos de violência de domingo ocorreram menos de uma semana depois de um ataque de vários dias das RSF e das milícias suas aliadas a el-Fasher aos campos de deslocados de Zamzam e Abu Shouk, nas proximidades. Este ataque matou mais de 400 pessoas, segundo o gabinete humanitário da ONU.

A ofensiva obrigou cerca de 400 mil pessoas a fugir de Zamzam, o maior campo deste tipo no Sudão, que se encontra agora sob o controlo das RSF e inacessível aos trabalhadores humanitários, segundo a ONU.

A RSF sofreu várias perdas no campo de batalha, perdendo a capital Cartum e outras cidades nos últimos meses, mas desde então reagrupou-se no seu reduto em Darfur.

Formação de um governo paralelo

O comandante da RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido por Hemedti, afirmou na semana passada que o grupo estava a formar um governo rival que governará partes do país sob o seu controlo.

Isto suscita preocupações de que o Sudão esteja a caminhar para uma divisão ou para um conflito prolongado, como acontece na vizinha Líbia, onde duas administrações rivais lutam pelo poder há mais de uma década.

O anúncio de Dagalo, feito no dia do segundo aniversário da guerra civil sudanesa, foi rapidamente condenado pela ONU.

"A formação de um governo paralelo não aproximaria o Sudão de uma resolução do conflito", afirmou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric. Muitas nações, incluindo os EUA, rejeitaram anteriormente os esforços da RSF para estabelecer uma administração nas áreas que controlam.

O Sudão mergulhou no caos a 15 de abril de 2023, quando as tensões entre os militares e as RSF eclodiram numa guerra em todo o país.

Desde então, pelo menos 24 mil pessoas foram mortas e cerca de 13 milhões foram expulsas das suas casas, incluindo quatro milhões que atravessaram para os países vizinhos.

Os combates têm sido marcados por atrocidades, incluindo violações e assassínios por motivos étnicos que constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especialmente em Darfur, segundo a ONU e grupos internacionais de defesa dos direitos humanos.

Os respetivos líderes do exército e das RSF foram sancionados pelos EUA por causa dos abusos. Washington acusou igualmente as RSF de terem cometido genocídio.

Tanto o exército como as RSF negaram as acusações.