Voluntários agem para tornar mais verde uma planície deserta e ressequida na Hungria

Para além da sua carreira de engenheiro, Oszkár Nagyapáti é, desde há muitos anos, guarda-florestal voluntário na região de Sandhaven, afetada pela seca. Mostrou-nos como o teor de água do solo diminuiu drasticamente ao longo dos anos. Por mais buracos de rega que se cavassem ou se forrassem com nylon, mais cedo ou mais tarde todos secavam. E assim, dezenas de veados, alces e coelhos morriam de sede.

Oscar estava farto desta situação e decidiu, juntamente com um punhado de voluntários entusiastas, encher o canal de Marispuszta, a 2 quilómetros de distância, para onde a água das termas vizinhas escoava sem qualquer utilização.

Mas os amantes da água depressa se viram enredados num labirinto de burocracia.

Inicialmente, as autoridades desconfiavam dos voluntários e temiam pelo abastecimento de água, apesar de terem negligenciado o canal durante anos. Finalmente, após muitos meses, chegou-se a um acordo com o município de Kiskunmajsa e com a autoridade da água.

Após a obtenção das licenças, a barragem e o dique foram construídos em rápida sucessão. Os agricultores locais perdiam regularmente as suas colheitas durante as grandes secas, pelo que ficaram contentes por poderem vir ajudar com as suas máquinas.

As águas das cheias alteraram completamente a paisagem. As aves aquáticas regressaram e até apareceram pequenos peixes na lagoa. E a água é tão límpida que até os cavalos gostam de a beber.

Vista aérea do campo inundado Euronews

Do céu, vê-se realmente como a paisagem arenosa e estéril se tornou verde.

Os responsáveis pela água esperavam que o solo ficasse húmido apenas numa área pequena e limitada, mas isso não aconteceu.

Mesmo a quilómetros de distância, os agricultores estão gratos por uma colheita mais abundante. E bastou que o excesso de água fosse encaminhado para o sítio certo pelas pessoas certas.