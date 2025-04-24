Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Antigo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, acusado de suborno

O antigo presidente sul-coreano Moon Jae-in, do Partido Democrático, é saudado pelos seus apoiantes durante uma campanha eleitoral em Goyang, Coreia do Sul, na quinta-feira, 4 de maio de 2017.
O antigo presidente sul-coreano Moon Jae-in, do Partido Democrático, é saudado pelos seus apoiantes durante uma campanha eleitoral em Goyang, Coreia do Sul, na quinta-feira, 4 de maio de 2017.
Direitos de autor Lee Jin-man/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
De David O'Sullivan com AP
Publicado a
A acusação a Moon junta-o a uma longa lista de dirigentes sul-coreanos que enfrentaram julgamentos ou escândalos no final dos seus mandatos ou depois de terem deixado o poder.

O antigo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi acusado na quinta-feira de suborno, sendo suspeito de aceitar fazer favores ilegais através de um trabalho não realizado para o seu então genro durante o seu mandato.

Os procuradores dizem que Moon recebeu subornos no valor de 217 milhões de won (mais de 130 mil euros) do fundador da Thai Eastar Jet, Lee Sang-jik, que alegadamente pagou salários, alojamento e outros apoios financeiro ao antigo genro de Moon entre 2018 e 2020.

Lee, um antigo colaborador de campanha de Moon, foi também acusado de suborno e quebra de confiança.

O genro terá sido contratado pela companhia aérea tailandesa de Lee para um cargo de direção, apesar de não ter experiência em aviação, e desempenhou apenas funções menores, alegando estar a trabalhar à distância a partir da Coreia do Sul.

Mais tarde, Lee foi nomeado para dirigir uma agência financiada pelo Estado e indicado para o parlamento pelo partido de Moon, embora os procuradores afirmem não ter encontrado provas diretas de que o ex-chefe de Estado sul-coreano tenha facilitado estas funções.

A acusação surge antes das eleições presidenciais de 3 de junho na Coreia do Sul, na sequência da destituição do presidente conservador Yoon Suk Yeol, que é agora julgado por uma tentativa de impor a lei marcial.

Os aliados de Moon no Partido Democrático denunciaram as acusações como tendo motivações políticas, acusando os procuradores leais a Yoon de tentarem desacreditar o antigo líder liberal antes das eleições.

Apesar da acusação, o candidato liberal Lee Jae-myung continua a liderar uma corrida fraturada, embora também ele esteja a ser julgado por alegações de corrupção distintas.

Dois homens posam com uma imagem do líder norte-coreano Kim Jong Un, à esquerda, e do presidente sul-coreano Moon Jae-in, exibida num parque de Seul.
Dois homens posam com uma imagem do líder norte-coreano Kim Jong Un, à esquerda, e do presidente sul-coreano Moon Jae-in, exibida num parque de Seul.

Moon foi presidente da Coreia do Sul de 2017 a 2022. É mais conhecido pelo seu esforço de reconciliação com a rival Coreia do Norte, pois encontrou-se três vezes com o líder norte-coreano Kim Jong Un e facilitou o início da diplomacia nuclear de alto risco entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Os apoiantes de Moon atribuem-lhe o mérito de ter conseguido a cooperação com a Coreia do Norte, agora estagnada, e de ter evitado grandes confrontos armados, mas os opositores afirmam que ele era um simpatizante ingénuo da Coreia do Norte que acabou por ajudar o país viznho a ganhar tempo para fazer avançar o seu programa nuclear face às sanções e pressões internacionais.

