Investigadores sul-coreanos pedem acusação do presidente detido Yoon

Os investigadores sul-coreanos pediram aos procuradores que acusassem o presidente destituído Yoon Suk-yeol, por rebelião, abuso de poder e obstrução ao parlamento.

O Gabinete de Investigação da Corrupção de Altos Funcionários (CIO) afirmou que Yoon encenou um "motim" e procurou minar a Constituição quando declarou a lei marcial a 3 de dezembro.

Lee Jae-seung, procurador-chefe adjunto do CIO, declarou, num briefing transmitido pela televisão, que Yoon abusou do seu poder ao mobilizar tropas para um objetivo ilegítimo e tentou boicotar o direito de voto do parlamento sobre o fim da lei marcial.

Apesar da presença de tropas armadas, os deputados conseguiram entrar no hemiciclo e votaram em unanimidade o fim do decreto de emergência.

Yoon tem afirmado que as suas ações se destinavam a lançar um aviso ao parlamento, controlado pela oposição, sobre a obstrução à sua agenda, e não a perturbar o seu trabalho.

A CIO tem estado a investigar Yoon juntamente com a polícia e as autoridades militares, tendo-o detido na semana passada.

Embora o CIO possa investigar o presidente e outros altos funcionários, não pode, nos termos da lei, acusá-los e deve remeter qualquer caso para o Ministério Público.

Yoon deverá ser libertado a 28 de janeiro, mas o CIO espera que os procuradores peçam ao tribunal que prolongue a detenção por mais 10 dias antes de o acusarem formalmente.

"Como sabem, apesar de enfrentar uma acusação grave a nível nacional como líder de uma rebelião, o suspeito tem mantido constantemente uma atitude pouco cooperante e desafia os procedimentos judiciais penais", afirmou Lee.

Durante semanas, Yoon recusou as tentativas de interrogatório e recorreu aos serviços de segurança presidenciais para impedir uma primeira tentativa de o deter.

Yoon argumenta que a investigação e a sua detenção são ilegais.

A equipa de defesa de Yoon emitiu uma declaração em que acusa o CIO de "humilhar" Yoon ao tentar pressioná-lo a falar com os investigadores e de violar os seus direitos humanos ao impedi-lo de contactar os seus familiares. Yoon recusou-se a participar no interrogatório desde que foi detido, invocando o seu direito a permanecer em silêncio.

Apoiantes do presidente sul-coreano destituído Yoon Suk Yeol organizam uma manifestação contra a sua destituição junto ao Tribunal Constitucional em Seul, Coreia do Sul Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Kim Yong-hyun, antigo ministro da Defesa da Coreia do Sul, atualmente detido, também está envolvido no caso e já foi acusado de insurreição.

Kim e Yoon compareceram ambos numa audiência de um julgamento separado no Tribunal Constitucional na quinta-feira, que está atualmente a decidir se Yoon deve ser afastado permanentemente do cargo ou se deve ser reintegrado na política do país.

Kim testemunhou que, na sequência da aplicação da lei marcial, pretendia um destacamento militar mais alargado, mas que foi rejeitado pelo presidente Yoon Suk-yeol. Acrescentou que também tinha proposto o envio de algumas unidades para a sede do partido da oposição e para uma empresa de sondagens de esquerda.

Na primeira audiência no Tribunal Constitucional, na terça-feira, Yoon negou a ordem aos militares de arrastarem os deputados para fora da Assembleia Nacional para os impedir de votar. Os comandantes das unidades militares que foram enviadas para a Assembleia testemunharam que Yoon lhes ordenou que retirassem os deputados.

A equipa de defesa de Yoon afirmou ainda que uma investigação criminal só deveria ser conduzida depois de o Tribunal Constitucional decidir se Yoon deve ser destituído do cargo no âmbito do julgamento da sua destituição.

O decreto de lei marcial de Yoon abalou a política e os mercados financeiros da Coreia do Sul e afetou a sua imagem internacional. O subsequente desafio de Yoon e o esforço da oposição para o destituir também intensificaram a já grave divisão interna da Coreia do Sul.