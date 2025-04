Itália adota plano de segurança para o funeral do Papa Francisco

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

Com dezenas de delegações estrangeiras previstas para se deslocarem ao Vaticano para o funeral do Papa Francisco no sábado, as autoridades italianas vão supervisionar uma complexa operação de segurança.

A polícia está atualmente a patrulhar as ruas em redor do Vaticano, bem como as estações de metro e o troço do rio Tibre perto da Via della Conciliazione, a principal rua que conduz à Praça de São Pedro.

De acordo com os meios de comunicação social italianos, estão a ser utilizados mecanismos de segurança, incluindo armas anti-drone, uma zona de exclusão aérea patrulhada por caças e tecnologias sofisticadas de interferência em Roma e nos céus da capital italiana.

O corpo do Papa Francisco foi trasladado na quarta-feira de manhã para a Basílica de São Pedro para três dias de luto público, por um pontífice argentino recordado pelo seu estilo humilde, preocupação com os pobres e insistentes orações pela paz.

A cerimónia de velório destina-se, em grande parte, aos católicos comuns, para que possam chorar Francisco, que morreu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos, após ter sofrido um acidente vascular cerebral.

A Basílica de São Pedro estará aberta até à meia-noite de quarta e quinta-feira para permitir que os fiéis façam o seu luto. O período de luto público terminará na sexta-feira às 19 horas locais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, estão entre os vários líderes mundiais que participarão do funeral.

Os cardeais reuniram-se no Vaticano na terça-feira para marcar o funeral e o enterro de Francisco, planear o conclave para eleger o seu sucessor e tomar outras decisões sobre a gestão da Igreja Católica.