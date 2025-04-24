Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Modi compromete-se a perseguir os atacantes de Caxemira "até aos confins do mundo"

Soldados paramilitares indianos patrulham um mercado movimentado em Srinagar, na Caxemira controlada pela Índia.
Soldados paramilitares indianos patrulham um mercado movimentado em Srinagar, na Caxemira controlada pela Índia.
Direitos de autor AP Photo/Dar Yasin
De Andrew Naughtie com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia
Partilhe esta notícia Close Button

O primeiro-ministro indiano aumentou a fasquia num ambiente já de si tenso, depois de 26 pessoas terem sido mortas num tiroteio em Caxemira.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu na quinta-feira caçar os atacantes não identificados que mataram 26 pessoas na Caxemira, controlada pela Índia, dois dias antes.

"Digo ao mundo inteiro: a Índia vai identificar, localizar e punir todos os terroristas e os seus apoiantes. Persegui-los-emos até aos confins do mundo", afirmou num discurso proferido no estado de Bihar.

"O espírito da Índia nunca será quebrado pelo terrorismo. O terrorismo não ficará impune. Serão envidados todos os esforços para garantir que seja feita justiça. Toda a nação está firme nesta determinação. Todos os que acreditam na humanidade estão connosco".

Modi também convocou uma reunião com todos os partidos da oposição para os informar sobre a reação do governo ao ataque.

Um grupo militante pouco conhecido, que se intitula "Frente de Resistência", reivindicou a autoria do ataque na cidade turística de Pahalgam, nos Himalaias. Numa mensagem de Telegram em que detalhava os seus motivos, o grupo atacou os "forasteiros" que, segundo ele, estavam a "tentar instalar-se ilegalmente" na região.

No entanto, o governo de Modi e as forças de segurança também apontaram o dedo ao Paquistão, insistindo que a Frente de Resistência é uma fachada para o grupo islamista armado Lashkar-e-Taiba, há muito estabelecido no Paquistão.

Na quarta-feira à noite, Nova Deli acusou Islamabad de apoiar o "terrorismo transfronteiriço" e começou a reduzir as relações diplomáticas, suspendendo um importante tratado de partilha de água e fechando a principal fronteira terrestre entre os dois países.

Receia-se que a Índia possa ir além das sanções diplomáticas, uma vez que os meios de comunicação social do país e os líderes do partido nacionalista hindu de Modi apelam a uma ação militar.

O Paquistão negou a alegação de cumplicidade no ataque e disse que iria responder às acções da Índia na quinta-feira e convocar o seu Comité de Segurança Nacional, que é composto por altos funcionários civis e militares.

"A Índia tomou medidas irresponsáveis e apresentou alegações", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, ao canal de televisão local Dunya News, acrescentando que "qualquer passo cinético da Índia será objeto de uma resposta cinética do Paquistão".

A Índia reforçou o seu controlo sobre Caxemira em 2019, em resposta às contínuas rebeliões contra o seu poder na região, e a violência diminuiu um pouco desde então, após décadas de conflito intermitente.

Nova Deli esperava que a ascensão de uma indústria turística e a melhoria das infra-estruturas ajudassem a reforçar o seu poder na região, e a morte de um grande número de turistas num ataque inesperado poderia constituir um duro golpe.

