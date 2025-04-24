O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu na quinta-feira caçar os atacantes não identificados que mataram 26 pessoas na Caxemira, controlada pela Índia, dois dias antes.

"Digo ao mundo inteiro: a Índia vai identificar, localizar e punir todos os terroristas e os seus apoiantes. Persegui-los-emos até aos confins do mundo", afirmou num discurso proferido no estado de Bihar.

"O espírito da Índia nunca será quebrado pelo terrorismo. O terrorismo não ficará impune. Serão envidados todos os esforços para garantir que seja feita justiça. Toda a nação está firme nesta determinação. Todos os que acreditam na humanidade estão connosco".

Modi também convocou uma reunião com todos os partidos da oposição para os informar sobre a reação do governo ao ataque.

Um grupo militante pouco conhecido, que se intitula "Frente de Resistência", reivindicou a autoria do ataque na cidade turística de Pahalgam, nos Himalaias. Numa mensagem de Telegram em que detalhava os seus motivos, o grupo atacou os "forasteiros" que, segundo ele, estavam a "tentar instalar-se ilegalmente" na região.

No entanto, o governo de Modi e as forças de segurança também apontaram o dedo ao Paquistão, insistindo que a Frente de Resistência é uma fachada para o grupo islamista armado Lashkar-e-Taiba, há muito estabelecido no Paquistão.

Na quarta-feira à noite, Nova Deli acusou Islamabad de apoiar o "terrorismo transfronteiriço" e começou a reduzir as relações diplomáticas, suspendendo um importante tratado de partilha de água e fechando a principal fronteira terrestre entre os dois países.

Receia-se que a Índia possa ir além das sanções diplomáticas, uma vez que os meios de comunicação social do país e os líderes do partido nacionalista hindu de Modi apelam a uma ação militar.

O Paquistão negou a alegação de cumplicidade no ataque e disse que iria responder às acções da Índia na quinta-feira e convocar o seu Comité de Segurança Nacional, que é composto por altos funcionários civis e militares.

"A Índia tomou medidas irresponsáveis e apresentou alegações", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, ao canal de televisão local Dunya News, acrescentando que "qualquer passo cinético da Índia será objeto de uma resposta cinética do Paquistão".

A Índia reforçou o seu controlo sobre Caxemira em 2019, em resposta às contínuas rebeliões contra o seu poder na região, e a violência diminuiu um pouco desde então, após décadas de conflito intermitente.

Nova Deli esperava que a ascensão de uma indústria turística e a melhoria das infra-estruturas ajudassem a reforçar o seu poder na região, e a morte de um grande número de turistas num ataque inesperado poderia constituir um duro golpe.