De Tina Teng

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que os EUA e a China têm estado em conversações comerciais, depois de Pequim ter negado quaisquer negociações sobre tarifas.

"Houve uma reunião esta manhã", disse Trump aos jornalistas durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega na Casa Branca. No entanto, recusou-se a identificar o representante chinês envolvido, acrescentando: "Não importa quem são 'eles'. Poderemos revelá-lo mais tarde, mas eles tiveram reuniões esta manhã e nós estivemos reunidos com a China".

No mesmo dia, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, afirmou que não havia atualmente quaisquer conversações comerciais entre a China e os Estados Unidos.

"A China tomou nota de algumas notícias recentes publicadas nos meios de comunicação social estrangeiros", afirmou He Yadong durante uma conferência de imprensa. "Na qualidade de autoridade responsável pelo comércio externo e pelas relações económicas, gostaria de sublinhar que não estão atualmente em curso quaisquer negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. Quaisquer alegações sobre progressos nas conversações comerciais entre a China e os EUA são puramente especulativas e não têm qualquer base factual."

Na terça-feira, Trump tinha anunciado planos para reduzir as tarifas sobre a China "substancialmente, mas não serão zero". Atualmente, os EUA impõem direitos de importação de 145% sobre os produtos chineses, enquanto a China retaliou com tarifas de 125% sobre os produtos americanos. Pequim também aplicou medidas não pautais, incluindo restrições às exportações de terras raras para os EUA e a suspensão da compra de aviões à Boeing. O Wall Street Journal noticiou na quarta-feira que a administração Trump estava a considerar reduzir as tarifas sobre a China para entre 50% e 65%.

Quando questionado sobre as observações de Trump sobre uma potencial redução de tarifas, He disse: "Se os EUA querem realmente resolver as questões, devem dar ouvidos às vozes racionais da comunidade internacional e de vários setores domésticos, remover completamente todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China e procurar resolver as diferenças através de um diálogo igualitário".

Mais tarde, na quinta-feira, Trump publicou no Truth Social: "A Boeing deveria faltar à China por não ter aceite os aviões maravilhosamente acabados que a China se comprometeu a comprar. Este é apenas um pequeno exemplo do que a China tem feito aos EUA, durante anos...". O presidente dos EUA também escreveu: "O fentanil continua a entrar no nosso país a partir da China, através do México e do Canadá, matando centenas de milhares de pessoas, e é melhor que pare, AGORA!" Trump impôs tarifas de 20% sobre a China e 25% sobre o Canadá e o México em fevereiro devido ao tráfico de fentanil.

Ações mundiais sobem com sinais de abrandamento da guerra comercial

No entanto, o aparente recuo de Trump em relação às tarifas impostas à China e a sua posição mais branda em relação ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, levaram a uma recuperação dos mercados bolsistas mundiais, que subiram pelo quarto dia consecutivo na quinta-feira. O sentimento de risco recuperou cautelosamente esta semana, e todos os principais índices mundiais pareciam estar preparados para fechar a semana com uma nota positiva.

Em Wall Street, as ações tecnológicas lideraram a recuperação no meio da atual temporada de lucros empresariais. O S&P 500 subiu 2% na quinta-feira, marcando o seu nível mais elevado desde 3 de abril - o dia em que Trump anunciou as chamadas tarifas recíprocas. Uma semana depois, concedeu uma suspensão de 90 dias das tarifas para todos os países, exceto a China.

Os mercados europeus mostraram particular resiliência, com o Euro Stoxx 600 e o DAX da Alemanha a registarem uma segunda semana consecutiva de ganhos. O DAX situa-se agora apenas 6% abaixo do seu máximo histórico atingido em março.

As ações na Ásia recuperaram na sexta-feira. O Nikkei 225 do Japão subiu mais de 2% e o Kospi da Coreia do Sul ganhou mais de 1%. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, esteve alegadamente em conversações com ambos os países. Entretanto, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,5%, recuperando a maior parte das suas perdas do início de abril. O Banco Popular da China reiterou o seu compromisso de manter uma política monetária moderadamente flexível para apoiar o crescimento económico face às tensões comerciais.