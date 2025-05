De euronews com AP

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou na sexta-feira que vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na próxima terça-feira.

A próxima visita de Carney surge no contexto dos atuais conflitos comerciais entre os dois países, juntamente com as ameaças de Trump de anexar o Canadá como o 51º Estado dos EUA.

"Na terça-feira, tive uma conversa muito construtiva com o presidente Trump e concordámos em reunir-nos na próxima terça-feira em Washington", disse Carney. "O meu governo vai lutar para conseguir o melhor acordo para o Canadá".

"Estamos a reunir-nos como chefes do nosso governo", sublinhou Carney, acrescentando que não estava a "fingir que essas discussões seriam fáceis".

Na segunda-feira, o Partido Liberal de Carney registou uma vitória impressionante numa eleição parlamentar federal que foi vista em grande parte como uma resposta a Trump, cujo conflito comercial e críticas à soberania canadiana irritaram o eleitorado.

Os liberais obtiveram 168 dos 343 lugares na Câmara dos Comuns do Canadá, o que lhes permite estabelecer um governo minoritário, embora não tenham atingido os 172 lugares necessários para uma maioria.

Após a noite das eleições, Carney afirmou que os canadianos elegeram um novo governo para se opor a Trump e construir uma economia forte.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, sobe ao palco na sede da sua campanha após a vitória do Partido Liberal nas eleições canadianas, em Otava, na terça-feira, 29/04/25 (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

O presidente do Parlamento canadiano afirmou ainda que a próxima visita do Rei Carlos III lhe permitirá proferir um discurso sobre as prioridades do Governo canadiano no dia 27 de maio, data em que o Parlamento canadiano será retomado.

"Isso sublinha claramente a soberania do nosso país", disse Carney sobre a próxima visita, em comentários dirigidos ao apelo repetido de Trump para que o Canadá seja o 51º estado dos EUA.

O monarca britânico é o chefe de Estado do Canadá, membro da Commonwealth britânica das antigas colónias.

A Rainha Isabel II pronunciou o discurso duas vezes, em 1957 e 1977.

A velha relação entre o Canadá e os EUA acabou?

Desde que se tornou Primeiro-Ministro, após a demissão de Justin Trudeau, Carney tem destacado as nações fundadoras do Canadá, o Reino Unido e a França. Repetiu que a antiga relação com os Estados Unidos, baseada numa integração cada vez maior, chegou ao fim.

Não foi a primeira vez que Carney se manifestou nesse sentido. Já tinha dito anteriormente que o período de 80 anos em que os EUA abraçaram o manto da liderança económica mundial e forjaram alianças baseadas na confiança e no respeito mútuo tinha terminado.

Enquanto Trump gozou com o antecessor de Carney, Justin Trudeau, chamando-lhe Governador Trudeau, não gozou com Carney e, em vez disso, descreve-o como "o menos odiador de Trump". No entanto, alguns analistas acreditam que isso pode não contar muito a favor de Carney.

Segundo Robert Bothwell, professor de história canadiana e de relações internacionais da Universidade de Toronto, a visita de Carney a Washington foi mal aconselhada, porque se arrisca a que Trump insulte o Canadá e também a ele.

PUBLICIDADE

"Não há absolutamente nenhuma razão para o fazer. Não se pode negociar com Trump. A palavra dele não é o seu vínculo. É como escrever na água de uma lagoa, uma lagoa nojenta. Não temos nada a ganhar", disse Bothwell.

Novo governo tomará posse a 12 de maio

Entretanto, dias depois de os canadianos terem votado nos liberais para um quarto mandato, Carney delineou na sexta-feira as prioridades do seu novo governo, que tomará posse a 12 de maio.

"Agora que as eleições terminaram, estamos a viver uma crise única na vida. É altura de nos unirmos, vestirmos as camisolas da Equipa Canadá e ganharmos em grande", afirmou Carney.

"Agora é tempo de ambição, de ousadia, de enfrentar esta crise com a força esmagadora e positiva de um Canadá unido."

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro Mark Carney é visto durante uma conferência de imprensa, em Ottawa, sexta-feira, 2 de maio de 2025. (Adrian Wyld /The Canadian Press via AP) (Adrian Wyld /The Canadian Press via AP)

O novo primeiro-ministro declarou que tenciona convocar imediatamente eleições num determinado distrito se a oposição conservadora desejar que Pierre Poilievre, que não ganhou o seu próprio lugar nas eleições, se candidate a uma eleição suplementar para garantir um lugar na Câmara dos Comuns.

"Nada de jogos, nada disso", disse Carney.

Pouco depois, o Partido Conservador anunciou que um atual membro conservador do Parlamento de Alberta se demitiria para que Poilievre pudesse concorrer nesse distrito.

Carney, antigo governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, considerado um novato na política, disse que teve uma conversa construtiva com Poilievre sobre a estratégia do Canadá em relação aos americanos.

PUBLICIDADE

"Estou na política para fazer grandes coisas, não para ser grande", disse Carney.