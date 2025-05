Míssil proveniente do Iémen atinge o aeroporto Ben Gurion em Telavive

De euronews

PUBLICIDADE

Um míssil disparado do Iémen atingiu uma área dentro do perímetro do aeroporto de Telavive. De acordo com fontes israelitas, o ataque foi lançado pelos rebeldes Houthi. Seis pessoas ficaram feridas.

As Forças de Defesa Israelitas (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o ataque e afirmaram que não conseguiram intercetar o míssil balístico que embateu na zona do aeroporto Ben Gurion.

O exército afirmou ter feito várias tentativas para intercetar o míssil lançado do Iémen.

"Foi identificado um impacto na zona do aeroporto Ben Gurion", lê-se no comunicado divulgado. O destacamento de defesa aérea da Força Aérea Israelita está a investigar.

Um vídeo de uma câmara de vigilância divulgado pelo jornalista Emanuel Fabian, do Times of Israel, mostra o momento do impacto.

O aeroporto foi encerrado e os voos de entrada e saída foram suspensos, bem como o tráfego ferroviário. As autoridades pediram aos cidadãos que não se desloquem à zona, pois existe o risco de o material transportado pelo míssil não ter explodido completamente.