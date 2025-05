De يورونيوز

A Índia disparou mísseis através da fronteira para o território controlado pelo Paquistão em pelo menos três locais na madrugada de quarta-feira, matando uma criança e ferindo duas outras pessoas, informaram as autoridades de segurança paquistanesas. A Índia afirmou que estava a atingir infraestruturas utilizadas pelos militantes.

Numa súbita escalada de tensões, o exército indiano explicou que tinha efetuado uma operação militar de precisão visando nove locais no Paquistão, que descreveu como campos de organizações terroristas.

Numa primeira contagem, um funcionário paquistanês anunciou que uma criança foi morta e duas ficaram feridas nos ataques indianos em Bahawalpur.

Por seu lado, o governo indiano sublinhou que a operação foi "deliberada e não escalonada" e que se insere no contexto da luta contra o que descreveu como "infraestruturas terroristas" na região de Caxemira, controlada pelo Paquistão.

Os ataques ocorreram no meio de tensões crescentes entre os vizinhos com armas nucleares, devido ao ataque de militantes contra turistas na parte de Caxemira controlada pela Índia, no mês passado. A Índia acusou o Paquistão de ter apoiado o ataque dos militantes, o que Islamabad negou.

"A justiça foi feita", afirmou o exército indiano no Twitter: "A justiça foi feita", referindo-se ao assassinato de 26 indianos em Caxemira há algum tempo.

O porta-voz do exército paquistanês afirmou que a Índia atacou áreas do Paquistão com mísseis, visando locais em Hawlpur, Kotli e Muzaffarabad, e acrescentou que o Paquistão responderá "de forma abrangente e decisiva" a esta agressão.

Segundo a Reuters, citando testemunhas oculares, registaram-se fortes bombardeamentos e explosões em duas zonas fronteiriças paquistanesas. Um porta-voz da Pakistan Airlines anunciou o adiamento dos voos que não chegaram a descolar.

O Ministério da Defesa da Índia afirmou numa declaração na quarta-feira que pelo menos nove locais foram visados "onde foram planeados ataques terroristas contra a Índia".

"As nossas ações foram concentradas, ponderadas e de natureza não escalonada. Não foram visadas quaisquer instalações militares paquistanesas", refere o comunicado, acrescentando que "a Índia demonstrou uma considerável contenção na seleção dos alvos e no método de execução".

"Estamos a honrar o compromisso de que os responsáveis por este ataque serão responsabilizados", afirma o comunicado.

O porta-voz do exército paquistanês, o tenente-general Ahmad Sharif, disse à ARY News que os mísseis foram lançados a partir do território indiano e que nenhum avião indiano tinha entrado no espaço aéreo paquistanês.

"Este foi um ataque cobarde que visou civis inocentes a coberto da escuridão", disse Sharif à emissora.

O mesmo porta-voz confirmou que estava a ser preparada uma resposta e que o ataque tinha como alvo duas mesquitas na província de Punjab.