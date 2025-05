PUBLICIDADE

O recém-eleito primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, visitou a Casa Branca para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira, num contexto de divergências e de fortes tensões entre os dois vizinhos norte-americanos.

Um encontro entre os líderes do Canadá e dos Estados Unidos não é habitualmente considerado um confronto de alto risco, mas este não tinha nada de vulgar, depois de Trump ter passado meses a pensar em transformar o Canadá no 51º Estado.

Não demorou muito até que um jornalista perguntasse o que estava na mente de toda a gente: se Trump ainda queria anexar o Canadá. Trump manifestou o seu interesse, caracterizando a fronteira entre as duas nações como uma mera demarcação arbitrária.

Os comentários suscitaram uma resposta imediata do líder canadiano, que respondeu a Trump sublinhando que o Canadá "não estará à venda, nunca". Trump levantou a sobrancelha e respondeu "nunca digas nunca", ao que Carney respondeu com as palavras "nunca, nunca, nunca".

O encontro deu uma ideia da forma como Trump altera as reuniões da Sala Oval, transformando-as de interações curtas e mundanas em situações tensas que frequentemente obrigam os líderes estrangeiros a decidir entre apaziguar ou desafiar o presidente dos EUA.

Este método pode ser estimulante para os seus apoiantes, ao mesmo tempo que cria instabilidade para os diplomatas que estão habituados a um estilo mais comedido de diplomacia internacional.

"Não existe uma fórmula para lidar com isto", disse Daniel Mulhall, que foi embaixador da Irlanda nos EUA durante o primeiro mandato de Trump. Mulhall descreveu o comportamento imprevisível do presidente como um "fator de risco" e "um desvio extraordinário da norma".

A campanha de Carney foi impulsionada por uma onda de frustração em relação à retórica agressiva de Trump, e esta foi a sua oportunidade de confrontar o presidente diretamente em defesa do seu país. Manteve um comportamento cortês mas assertivo.

Parece que Carney atingiu o equilíbrio certo, pelo menos de acordo com a perspetiva de Trump. No final da reunião, o presidente dos EUA disse: "Gosto deste tipo".

Carney diz que discutiu uma vasta gama de tópicos com Trump, acrescentando que, apesar da natureza das negociações ser complexa, estas foram "construtivas".

Questionado por um jornalista se havia alguma coisa que Carney lhe pudesse dizer para levantar as suas tarifas de 25% sobre o Canadá, Trump disse sem rodeios: "Não", antes de sublinhar que os direitos aduaneiros estão lá para ficar até que as suas exigências sejam satisfeitas.

Pouco antes da chegada de Carney, Trump foi às redes sociais para dizer que Washington não precisa de "nada" do seu vizinho do norte.

Trump afirmou que os Estados Unidos não estão interessados em comprar automóveis do Canadá, independentemente de serem montados nos EUA. Acrescentou que o défice comercial de 63 mil milhões de dólares em bens, que extrapolou para 200 mil milhões de dólares, constitui um subsídio que deve ser eliminado.

Carney reconheceu que nenhuma retórica sobre as tarifas influenciaria Trump, afirmando que "esta é uma conversa mais ampla".

"Há forças muito maiores envolvidas", continuou o líder canadiano. "E isso vai levar algum tempo e algumas discussões. E é por isso que estamos aqui, para ter essas discussões".

Trump acrescentou que a reunião com Carney tinha sido "ótima" e que pensava que a relação em curso seria "forte".

O Canadá é o principal destino das exportações de 36 estados dos Estados Unidos, com cerca de 2,7 mil milhões de dólares em bens e serviços a atravessar a fronteira diariamente. Cerca de 60% do petróleo bruto e 85% das importações de eletricidade para os EUA provêm do Canadá.

O Canadá é também o maior fornecedor estrangeiro de aço, alumínio e urânio a Washington, e possui 34 minerais e metais cruciais que o Pentágono está a analisar para efeitos de segurança nacional.

É também uma das nações mais dependentes do comércio a nível mundial, com 77% de todas as suas exportações destinadas aos Estados Unidos.