Primeiro-ministro do Canadá destaca solidariedade com o 11 de setembro e critica Trump pela guerra comercial

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, refletiu sobre a deterioração das relações com Washington durante uma visita a uma cidade da Terra Nova que acolheu milhares de viajantes norte-americanos retidos após o 11 de setembro.

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A visita do líder do Partido Liberal à cidade de Gander teve lugar no segundo dia da campanha eleitoral nacional, depois de Carney ter convocado uma votação antecipada. O Canadá continua envolvido numa guerra comercial com o seu vizinho do sul, cada vez mais beligerante, cujo presidente parece ameaçá-lo de anexação.

Carney atribuiu a culpa pela mudança de posição política entre os países diretamente ao presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo: "Nesta crise causada pelo presidente dos EUA e por aqueles que o apoiam, lamentamos uma amizade perdida".

"Em Gander, os canadianos fizeram coisas extraordinárias pelos americanos quando estes precisaram. Agora, temos de fazer coisas extraordinárias por nós próprios", acrescentou Carney.

A cidade, que tinha 10 mil habitantes em 2001, acolheu cerca de 6.600 passageiros que ficaram retidos depois de o governo dos EUA ter encerrado o seu espaço aéreo na sequência dos ataques de 11 de setembro a Nova Iorque e Washington.

Como os voos foram desviados para os aeroportos vizinhos, a cidade recebeu 38 aviões cheios de viajantes, com os habitantes de Gander a abrir as suas casas aos passageiros e a fornecer-lhes refeições quentes. Mais de 200 voos foram desviados para o Canadá.

Os hotéis ficaram rapidamente sobrecarregados e os passageiros também ficaram alojados em escolas, quartéis de bombeiros e igrejas, enquanto a comunidade empresarial local se empenhou em oferecer cobertores e outros bens. Os residentes doaram alimentos, roupas e brinquedos aos passageiros e receberam-nos nas suas casas para usarem os seus telefones e chuveiros.

Carney disse que esse dia ficou marcado pela demonstração de espírito comunitário - um momento de união que inspirou o musical de sucesso da Broadway "Come from Away", produzido no Canadá.

"Tornou-se mais um exemplo do vínculo inquebrável entre canadianos e americanos. Porque quando os americanos precisam, os canadianos aparecem sempre", disse ele.

Mas, apesar de lhe chamar "inquebrável", o primeiro-ministro observou que a relação tinha azedado.

"Mas isso mudou. E não fomos nós que mudámos. Infelizmente, as ações do presidente Trump colocaram esta relação sob maior tensão hoje do que em qualquer momento de nossa história", disse Carney.

Trump impôs uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio do Canadá no início de março, desencadeando contramedidas de Ottawa que afetam produtos feitos a partir dos dois, tal como computadores, equipamentos desportivos e aquecedores de água.

"Não vamos ficar parados enquanto as nossas indústrias de aço e alumínio estão a ser injustamente visadas", afirmou na altura o ministro das Finanças canadiano, Dominic LeBlanc. Trump ameaçou alargar a sua guerra comercial e aplicar direitos aduaneiros a todos os produtos canadianos a partir de 2 de abril.

Além de desencadear uma escalada da guerra comercial, que fez com que as bolsas dos EUA caíssem em março devido à volatilidade, Trump apelou repetidamente para que o Canadá se tornasse "o 51º Estado".

Os comentários repetidos do líder norte-americano sobre a soberania do país enfureceram os canadianos e a relação do seu país com os EUA tornou-se a pedra angular das próximas eleições.

A votação - uma verdadeira corrida de dois cavalos para a liderança entre os liberais e os conservadores - está marcada para 28 de abril.