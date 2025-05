Drones russos voltam a atacar na Ucrânia tendo como alvo aldeias na linha da frente

De Euronews

A Força Aérea Ucraniana informou que as forças da Federação Russa utilizaram 108 drones de ataque Shahed e drones imitadores de vários tipos para atacar a Ucrânia na noite de 11 de maio. Os militares ucranianos afirmaram que, até às 9h30, 60 drones no leste, norte, sul e centro do país tinham sido abatidos, enquanto 41 drones imitadores foram "perdidos localmente sem consequências negativas".

Nos distritos de Brovary e Obukhov, na região de Kiev, um homem ficou ferido e casas particulares foram danificadas.

Nas últimas 24 horas, pelo menos sete civis ficaram feridos na sequência de ataques russos a zonas povoadas nas regiões de Kharkiv e Donetsk. Os idosos ficaram feridos, as casas particulares e as infra-estruturas civis foram destruídas. As autoridades da região de Kharkiv informaram que as forças russas utilizaram 13 bombas de reconhecimento aéreo, 1 drone do tipo Lancet e 1 drone fpv.

Na região de Kherson, uma pessoa foi morta e três outras ficaram feridas nas últimas 24 horas devido a bombardeamentos do exército russo. Foram atingidos bairros residenciais e infra-estruturas civis, tendo sido danificadas duas casas particulares e uma torre de telemóveis.

No domingo de manhã, na região de Zaporozhye, o exército russo lançou um ataque aéreo contra a aldeia de Pavlovka, tendo uma mulher de 75 anos ficado ferida.

"Os russos estão a atingir as comunidades da linha da frente na região de Zaporozhye com KABAs. Foram efectuados três ataques contra a aldeia de Pavlovka. Foram danificadas casas residenciais. Uma mulher de 75 anos ficou gravemente ferida", disse o chefe da Administração Estatal Regional de Zaporizhzhya, Ivan Fedorov. Posteriormente, foi comunicado outro ataque a esta povoação, tendo um residente local ficado ferido.

O Serviço Estatal de Situações de Emergência da Ucrânia informou que, nas últimas 24 horas, as equipas de salvamento efectuaram 153 visitas para eliminar as consequências do bombardeamento russo de povoações e infraestruturas.

Alexander Khinshtein, vice-governador da região russa de Kursk, declarou que duas mulheres idosas ficaram feridas na sequência de um ataque de drones ucranianos à aldeia de Guevo, no distrito de Sujan.

O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirma que as forças armadas ucranianas utilizaram 102 munições e 66 drones nas últimas 24 horas. Uma trabalhadora agrícola ficou ferida, informaram as autoridades em comunicado.

O Ministério da Defesa russo afirmou na manhã de domingo que o exército russo tinha "retomado" os combates após um "cessar-fogo" declarado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, num ato único durante as celebrações do Dia da Vitória na Rússia.