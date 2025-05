Acabou o dinheiro em Gaza: uma grave crise de liquidez está a empurrar a economia de Gaza para o abismo

De محمد نشبت com يورونيوز

A Autoridade Monetária Palestiniana (AMP) alertou para o facto de a situação se ter agravado desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, devido à destruição de bancos e ao impedimento da entrada de fundos, causando uma paralisia total do sistema bancário.

A AMP confirmou nas suas declarações que os bombardeamentos israelitas em curso levaram à destruição de muitas agências bancárias, enquanto as poucas agências restantes não puderam ser abertas devido à insegurança e a cortes de eletricidade. A maioria das caixas automáticas (ATM) está fora de serviço, o que agrava a crise de liquidez entre os cidadãos e os comerciantes.

A crise foi exacerbada pela recusa de Israel em trazer dinheiro para Gaza, apesar dos apelos palestinianos e internacionais. A maior parte das agências bancárias foram destruídas ou danificadas pelos bombardeamentos e algumas foram mesmo assaltadas, impedindo os levantamentos e os depósitos.

Consequentemente, o movimento de dinheiro no mercado diminuiu, uma vez que os cidadãos e os comerciantes recorreram a armazenar dinheiro em vez de o fazer circular, perturbando o ciclo monetário normal e aumentando o sofrimento da população numa situação de grave escassez de liquidez.

Colapso quase total do sistema bancário em Gaza: apenas um banco continua em funcionamento

O sector bancário em Gaza foi completamente destruído pela guerra. Todas as agências bancárias deixaram de funcionar, restando apenas uma agência bancária local no centro da Faixa de Gaza, que funciona de forma muito limitada para ativar contas congeladas ou inactivas, sem prestar serviços de levantamento ou depósito de dinheiro.

Antes da guerra, Gaza tinha 56 agências bancárias e 91 caixas automáticas pertencentes a 13 bancos locais e estrangeiros (7 palestinianos, 5 jordanos e 1 egípcio). Atualmente, nem um único ATM em todo o sector está operacional, uma vez que a infraestrutura financeira foi sistematicamente destruída.

Os ativos totais do sector bancário palestiniano ascendem a cerca de 22 mil milhões de dólares, mas Gaza ficou quase isolada deste sistema devido à rutura de todos os canais de financiamento e monetários.

O pagamento eletrónico face à escassez de liquidez e às notas de banco gastas

Perante a crise de liquidez sem precedentes na Faixa de Gaza, milhares de cidadãos viram-se obrigados a recorrer a aplicações bancárias e a carteiras electrónicas para efectuarem as suas transacções diárias, depois de as notas em circulação se terem tornado gastas e escassas devido à guerra em curso.

Ahmed al-Sayed disse: "A carteira eletrónica tornou-se o nosso único recurso para comprar bens de primeira necessidade, especialmente com a deterioração do papel-moeda que não pode ser substituído". "Mas estas soluções continuam a ser limitadas, uma vez que nem todas as lojas aceitam pagamentos eletrónicos e os preços são frequentemente muito mais elevados".

Os palestinianos estão diante de uma caixa multibanco de um banco pela primeira vez desde o início das operações militares israelitas, a 27 de dezembro AP Photo

Como medida de emergência, a Autoridade Monetária Palestiniana (AMP) lançou um sistema de pagamentos e transferências instantâneas entre bancos e empresas de serviços de pagamento, numa tentativa de aliviar o sofrimento dos cidadãos que não podem aceder ao seu dinheiro depois de 98% das infraestruturas bancárias em Gaza terem sido destruídas.

Apesar destas iniciativas, as transações eletrónicas não são capazes de substituir o sistema monetário em colapso:

- Apenas 25 por cento das lojas aceitam pagamentos eletrónicos.

- Os preços dos bens nestas lojas são 30 a 50% mais elevados do que nos mercados normais.

- 72% dos agregados familiares não têm contas bancárias ativadas eletronicamente

Esta mudança forçada para a economia digital revela a gravidade da crise financeira em Gaza, onde a vida económica se transformou num compromisso entre soluções imperfeitas e a escalada do sofrimento diário, à luz do bloqueio contínuo à entrada de moeda e dinheiro.

A crise cambial: comissões até 40 por cento

A crise de dinheiro em Gaza transformou o câmbio de moeda num pesadelo quotidiano para os cidadãos e os comerciantes, que perdem até 40% do valor do seu dinheiro nas chamadas operações "takiesh", segundo o economista Ahmed Abu Qamar. As raízes da crise remontam à recusa de Israel em trazer dinheiro desde o início da guerra, para além da saída de grandes quantidades de dinheiro durante os primeiros meses da guerra e da interrupção do Protocolo Económico de Paris, que regulava a circulação de dinheiro.

Os habitantes de Gaza estão a enfrentar sérios desafios com a deterioração do valor da moeda e a disseminação do mercado negro, onde as notas gastas se tornaram inaceitáveis nas transacções diárias, levando a uma inflação sem precedentes e à perda do valor de compra do shekel. Numa tentativa de atenuar a crise, Abu Qamar propõe soluções urgentes, como a pressão internacional para forçar Israel a introduzir o numerário, promover a inclusão financeira através de transferências electrónicas e encontrar um mecanismo para substituir a moeda danificada.

No entanto, estas soluções enfrentam grandes obstáculos, tendo em conta o colapso do sistema bancário, com 98% das agências encerradas, a ausência de controlo dos preços e a propagação de um mercado negro que beneficia da crise. À medida que os habitantes de Gaza tentam preservar o pouco valor que lhes resta do seu dinheiro, o sofrimento aumenta diariamente numa economia em colapso, assolada pela escassez de dinheiro e pelo aumento dos preços, deixando os residentes perante desafios sem precedentes para satisfazerem as suas necessidades básicas.

A crise de liquidez transforma a vida económica em Gaza num pesadelo diário

Numa cena que reflete a profundidade da crise de liquidez na Faixa de Gaza, os profissionais falam das suas lutas diárias contra a falta de liquidez e as elevadas comissões "takiesh", que dizem ter atingido os 45%, obrigando-os a recorrer a soluções eletrónicas com novos desafios.

O dentista Hazem Abu Muaylaq descreve a situação: "Na clínica, fomos obrigados a mudar completamente para aplicações bancárias e transferências internas para escapar à crise do takiesh, mas esta não é a solução ideal". Explica que as empresas de fornecimento de medicamentos se recusam a negociar eletronicamente, obrigando-o a pagar em dinheiro a preços 30 a 50% mais elevados, o que, por sua vez, se reflete no custo do tratamento para os cidadãos.

Por seu lado, o farmacêutico Baraa al-Banna revela uma luta semelhante: "Enfrentamos grandes dificuldades para levantar dinheiro, com uma comissão que pode chegar aos 45%, o que nos obriga a recorrer a aplicações electrónicas". Baraa al-Banna observa que esta situação provocou um aumento dos preços dos medicamentos, numa altura em que o sector da saúde já está a sofrer com a proibição israelita de entrada de material médico desde março passado, depois de Israel ter retomado os seus ataques militares à Faixa de Gaza.

Mohammed Mahdi, um vendedor de produtos eletrónicos, conta como foi forçado a mudar para as transações eletrónicas: "Conseguir até a mais pequena quantia de dinheiro tornou-se quase impossível". Mohammed Tayeh, um vendedor de alimentos, descreve as transferências eletrónicas como "dinheiro morto" que não pode ser totalmente utilizado devido à dificuldade de o converter em dinheiro.

Numa tentativa de traçar os fios da sufocante crise de liquidez, a Euronews esforçou-se por contactar vários cambistas na Faixa de Gaza, mas todos eles se recusaram a fazer quaisquer declarações ou afirmações.

Este silêncio revela parte da complexidade da crise, em que as operações de câmbio se transformaram num mercado paralelo controlado por forças invisíveis que se recusam a revelar os seus segredos, apesar do sofrimento diário dos habitantes de Gaza.