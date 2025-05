Primeira noite de calma entre Índia e Paquistão após mediação dos EUA

PUBLICIDADE

A Índia e o Paquistão confirmaram na segunda-feira que não se registaram disparos transfronteiriços durante a noite.

A pausa na violência segue-se a um acordo de cessar-fogo alcançado no sábado, mediado pelos EUA, em que ambas as partes se comprometeram a suspender todas as operações militares por terra, ar e mar.

O acordo foi concluído após dias de escalada de confrontos que colocaram a região à beira de um conflito mais alargado.

"A noite permaneceu pacífica em Jammu e Caxemira e noutras zonas ao longo da fronteira internacional", declarou o exército indiano em comunicado.

Espera-se que os altos responsáveis militares dos dois países conversem na segunda-feira para avaliar se as tréguas se mantêm.

Ambas as partes acusaram-se mutuamente de violações poucas horas após o anúncio do acordo.

As autoridades da Caxemira administrada pelo Paquistão também não registaram incidentes de fogo e observaram que os civis que tinham fugido das hostilidades anteriores estavam a começar a regressar às suas casas.

Mulheres idosas da Caxemira conversam na autoestrada Srinagar-Muzaffarabad, em Pattan, na Caxemira controlada pela Índia, na segunda-feira, 12 de maio de 2025 Mukhtar Khan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O porta-voz militar do Paquistão, o tenente-general Ahmad Sharif, declarou no final do domingo que Islamabad continua empenhado no acordo.

Na sequência do cessar-fogo, o Paquistão reabriu todos os seus aeroportos no sábado, enquanto a Índia seguiu o exemplo na segunda-feira, restabelecendo as operações em 32 aeroportos nas regiões norte e oeste do país que tinham sido temporariamente encerrados devido ao conflito.

"Estes aeroportos estão agora disponíveis para operações de aeronaves civis com efeito imediato", anunciou a Autoridade dos Aeroportos da Índia.

Tensões aumentam entre a Índia e o Paquistão

A última crise eclodiu na quarta-feira passada, depois de a Índia ter efetuado ataques aéreos dentro do território paquistanês, na sequência do massacre de 26 turistas indianos na Caxemira, controlada pela Índia, no mês passado.

A Índia acusou o Paquistão de apoiar os autores do massacre, uma acusação que Islamabad nega firmemente.

As consequências levaram os dois países a expulsar diplomatas, a encerrar o espaço aéreo e as passagens terrestres, bem como a suspender um importante tratado de partilha de água, o que fez com que os laços bilaterais atingissem um dos seus pontos mais baixos da história recente.

Na sequência dos ataques aéreos, as duas forças armadas lançaram intensos bombardeamentos ao longo da Linha de Controlo - a fronteira de facto na região disputada de Caxemira - juntamente com ataques de drones e mísseis contra instalações e bases aéreas.

De acordo com ambas as partes, dezenas de civis terão sido mortos nos confrontos.

No domingo, as forças armadas indianas afirmaram que as suas operações tinham eliminado mais de 100 militantes na Caxemira controlada pelo Paquistão e do outro lado da fronteira, incluindo altas individualidades ligadas ao grupo militante Lashkar-e-Taiba.

O Tenente-General Rajiv Ghai, Diretor-Geral das Operações Militares, declarou que foram destruídos nove locais de treino e infraestruturas dos militantes.

Ghai afirmou ainda que 35 a 40 soldados paquistaneses foram mortos em confrontos ao longo da Linha de Controlo, enquanto cinco soldados indianos também perderam a vida.

O Ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, afirmou na quinta-feira que as forças paquistanesas tinham matado 40 a 50 soldados indianos e abatido cinco aviões de combate. Acrescentou ainda que 26 instalações militares indianas tinham sido alvo de ataques de retaliação.