A Índia e o Paquistão acordaram um cessar-fogo no sábado, após horas de negociações conduzidas pelos EUA, pondo fim ao mais grave conflito militar entre os rivais com armas nucleares em décadas. No entanto, horas mais tarde, acusaram-se mutuamente de violar o acordo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Vikram Misri, afirmou no sábado que o Paquistão tinha violado repetidamente o acordo de cessar-fogo entre os dois países.

"Apelamos ao Paquistão para que tome as medidas adequadas para fazer face a estas violações e lidar com a situação com seriedade e responsabilidade", disse numa conferência de imprensa em Nova Deli. Misri acrescentou que o exército indiano estava a "retaliar" contra o que descreveu como uma "intrusão na fronteira".

Em Islamabad, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão acusou as forças indianas de terem iniciado a violação do cessar-fogo.

O Ministério afirmou que o Paquistão continua empenhado no acordo e que as suas forças estão a gerir a situação de forma responsável e com contenção.

Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, afirmou que o Paquistão consideraria a possibilidade de uma redução da escalada se a Índia parasse com os novos ataques.

De acordo com Dar, a Arábia Saudita e a Turquia desempenharam um papel importante na facilitação do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor às 16h30 locais e levou à reabertura do espaço aéreo do país para todos os tipos de voos.

O comandante da ala indiana, Vyomika Singh, disse numa conferência de imprensa em Nova Deli que o seu país estava empenhado em "não escalar, desde que o lado paquistanês retribua".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que anunciou a trégua na sua plataforma Truth Social, saudou ambas as nações pelo acordo.

"Parabéns aos dois países por usarem o bom senso e a grande inteligência. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!", lê-se no seu post.

Entretanto, um funcionário paquistanês afirmou que pelo menos 11 pessoas foram mortas e 56 outras ficaram feridas no que ele disse ser um bombardeamento indiano em várias áreas perto da Linha de Controlo em Caxemira.

O primeiro-ministro do país, Shehbaz Sharif, disse que o Paquistão tinha respondido após os ataques de mísseis da Índia durante a noite em bases aéreas e outros locais.

A Índia nega ter atingido alvos civis.

A 22 de abril, homens armados mataram a tiro pelo menos 26 turistas na estância turística de Pahalgam, na Caxemira controlada pela Índia, o que constituiu uma mudança importante num conflito regional que tem poupado largamente os civis. Os atiradores não identificados também feriram outras 17 pessoas.

O ataque foi reivindicado por um grupo chamado Kashmir Resistance, que a Índia acusa o Paquistão de apoiar.

A nova ronda de confrontos foi mais uma escalada de um conflito de décadas sobre a disputada região de Caxemira, que começou após a sangrenta divisão da Índia em 1947.