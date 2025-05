Autoridade da UE investiga efeito de distorção do mercado da publicidade governamental húngara

PUBLICIDADE

Na sua exposição, os queixosos - a redação do Magyar Hang e uma empresa húngara de comunicação social que não quer ser identificada - argumentam, com base em dados precisos que remontam a vários anos, que a publicidade governamental húngara não está ligada ao alcance, servindo apenas para recompensar a imprensa pró-governamental, causando assim graves prejuízos aos meios de comunicação social independentes.

Os dados foram recolhidos ao longo de vários anos e a parte técnica é da autoria de Kai-Uwe Kühn, antigo economista-chefe da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, e mostram claramente como a audiência de cada órgão de comunicação social difere do montante dos impostos gasto nesse órgão.

O exemplo do Magyar Nemzet, onde o Estado húngaro gastou somas consideráveis durante o primeiro governo do Fidesz e depois de 2010, ilustra particularmente bem esta situação, mas quando o então proprietário do jornal, Lajos Simicska, se virou contra Viktor Orbán, estes anúncios secaram imediatamente, tendo regressado quando Lajos Simicska vendeu o jornal e este voltou ao império mediático do Governo.

"Estes gráficos mostram claramente como o Estado húngaro interfere nos processos de mercado, disse à Euronews Csaba Lukács, diretor do jornal Hungarian Voice: "Tentámos provar que, em todo o lado, o mercado da imprensa acompanha as mudanças no número de leitores e, se houver anúncios do Estado, estes seguem o mesmo padrão que os do mercado. Na Hungria, verificamos uma tendência muito diferente.

Csaba Lukács dá o exemplo de que, durante a Covid-19, quando o governo estava constantemente a comunicar as regras de gestão da doença e a promover a vacinação, eles acompanharam quantos dos dez semanários da altura tinham anúncios do governo. Descobriram que quatro semanários governamentais tinham mais de 500 páginas de anúncios públicos, em comparação com nenhum nos seis semanários independentes de dimensão semelhante e com audiências ligeiramente maiores.

De acordo com a apresentação, quase não há publicidade pública nos meios de comunicação independentes, enquanto os que estão próximos do governo fazem publicidade com dinheiro público, mesmo sem qualquer sentido ou objetivo.

"Se encontrarmos um anúncio de página inteira no mesmo jornal, na página três, a dizer que o governo nos deseja um Feliz Natal, não precisamos de o recordar nas páginas 10, 15 e 18", afirmou Lukács.

Se a Autoridade da Concorrência concordar com a existência de um auxílio estatal ilegal, os meios de comunicação social pró-governamentais terão de pagar cerca de 400 mil milhões de HUF ao Estado húngaro.