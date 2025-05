Dois mortos na colisão de navio-escola mexicano com a ponte de Brooklyn em Nova Iorque

De Euronews

Duas pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas depois de um navio-escola da marinha mexicana se ter despenhado contra a icónica ponte de Brooklyn, em Nova Iorque.

O acidente ocorreu quando o Cuauhtémoc, com 277 pessoas a bordo, perdeu a potência e embateu na ponte.

Em vídeos gravados por testemunhas, é possível ver o navio a deslocar-se rapidamente em marcha-atrás em direção à ponte, perto do lado de Brooklyn do East River. Os seus três mastros embateram na ponte e partiram-se um a um, enquanto o navio continuava a mover-se.

O navio estava alegadamente a participar numa viagem promocional.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que o governo mexicano estava "profundamente triste com a perda de dois membros da tripulação do navio-escola Cuauhtémoc, que perderam a vida no infeliz acidente em Nova Iorque".

Marinheiros trabalham no Cuauhtémoc depois de o navio-escola da Marinha mexicana ter colidido com ponte em Nova Iorque Yuki Iwamura/AP

"A nossa solidariedade e apoio vão para as suas famílias. O Ministério da Marinha, com o apoio das autoridades locais, está atualmente a tratar dos feridos", disse a líder mexicana numa publicação no X.

As autoridades mexicanas identificaram as duas vítimas do acidente como Adal Jair Marcos, de 22 anos, e América Yamilet Sánchez, de Xalapa, Veracruz.

Ambos estavam alegadamente no mesmo mastro no momento da colisão.

A dimensão do acidente tornou-se clara no domingo de manhã, quando as imagens mostraram o navio atracado com dois dos seus mastros destruídos e um pendurado.

Ninguém na ponte ficou ferido. As autoridades disseram que o tráfego foi temporariamente interrompido, mas novamente autorizado após uma inspeção.

Não se sabe ao certo o que levou o navio a desviar-se da rota. O chefe de operações especiais do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Wilson Aramboles, disse que o navio tinha acabado de sair de um cais de Manhattan e deveria ter-se dirigido para o mar e não para a ponte.

As primeiras informações, não confirmadas, sugerem que o piloto do navio perdeu a potência devido a um problema mecânico.