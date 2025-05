PUBLICIDADE

As autoridades tailandesas afirmaram que planeiam endurecer os regulamentos sobre a venda de canábis, depois de os casos de turistas que tentaram contrabandear a droga para fora do país terem aumentado nos últimos meses.

A Tailândia tornou-se o primeiro país da Ásia a descriminalizar a canábis em 2022, o que impulsionou o turismo e a agricultura do país e gerou milhares de lojas.

Mas também está enfrentando uma reação pública sobre as alegações de que a sub-regulamentação tornou a droga disponível para crianças e causou dependência.

O partido Pheu Thai, no poder, prometeu criminalizar novamente a canábis, mas tem enfrentado forte resistência do seu parceiro na coligação governamental, que apoiou a descriminalização.

Um funcionário de uma loja de cannabis utiliza o seu telemóvel no exterior da loja em Banguecoque, 15 de maio de 2024 AP Photo

O ministro da Saúde tailandês, Somsak Thepsutin, disse numa conferência de imprensa que as autoridades pretendem lançar novos regulamentos nas próximas semanas que irão reforçar o controlo sobre a venda de cannabis, incluindo a exigência de que as lojas vendam cannabis apenas a clientes que tenham uma receita médica.

O Comissário sublinhou que é ilegal levar canábis para fora do país sem autorização das autoridades.

Funcionários reforçam os controlos

Os funcionários do aeroporto afirmaram ter reforçado as inspeções para detetar tentativas de contrabando, acrescentando que a maioria das pessoas encontradas com cannabis na bagagem são estrangeiras, especialmente indianas e britânicas.

Na semana passada, duas jovens britânicas foram detidas na Geórgia e no Sri Lanka por alegadas tentativas de contrabando de canábis, depois de terem voado da Tailândia para esses países, segundo os meios de comunicação social britânicos.

O governo britânico afirmou que uma operação conjunta com a Tailândia em fevereiro resultou na apreensão de mais de duas toneladas de cannabis de passageiros aéreos.

Um trabalhador cuida de plantas de canábis numa quinta na província de Chonburi, 5 de junho de 2022 AP Photo

Desde julho do ano passado, mais de 50 cidadãos britânicos foram detidos na Tailândia por tentativa de contrabando de cannabis para fora do país.

O relatório refere ainda que se registou um aumento dramático da quantidade de cannabis enviada para o Reino Unido a partir da Tailândia por via postal desde a descriminalização em 2022.

Em março, as autoridades de imigração e a polícia afirmaram que foram apreendidas 22 malas com um total de 375 kg de cannabis e que 13 estrangeiros, na sua maioria britânicos, foram detidos no aeroporto internacional da ilha de Samui.

Segundo as autoridades tailandesas, os suspeitos foram contratados para viajar para a Tailândia como turistas e depois viajaram para Samui, um destino turístico popular, onde esperavam no alojamento combinado para receber as malas com canábis.

Ser-lhes-iam então dadas instruções para viajarem de Samui para Singapura e de lá regressarem ao Reino Unido, onde receberiam £2.000 (€2.369) após a conclusão do trabalho.