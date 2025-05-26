O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo que tinha concordado em adiar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre as importações da UE para 9 de julho, na sequência de um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O anúncio provocou uma forte recuperação nos futuros das ações dos EUA e deverá impulsionar as ações europeias na segunda-feira.

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"Concordei com a prorrogação - 9 de julho de 2025 - Foi um privilégio fazê-lo", publicou Trump no Truth Social, citando a declaração de von der Leyen no X, na qual escreveu: "A UE e os EUA partilham a relação comercial mais importante e estreita do mundo. A Europa está pronta para avançar com as conversações de forma rápida e decisiva. Para chegarmos a um bom acordo, precisamos de tempo até 9 de julho".

No dia 2 de abril, Trump anunciou a imposição de direitos aduaneiros recíprocos de 20% à UE, antes de os reduzir para 10% durante 90 dias. No entanto, ameaçou impor uma tarifa de 50% a partir de 1 de junho, citando a falta de progressos nas negociações devido a divergências entre os Estados-membros da UE. De acordo com o chefe de comércio do bloco, Maroš Šefčovič, a UE apresentou uma proposta comercial revista aos EUA na semana passada.

Numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, Trump criticou as barreiras não tarifárias da UE, incluindo regimes de IVA, "penalidades corporativas ridículas", restrições comerciais não monetárias e "ações judiciais injustificadas contra empresas americanas", que, segundo ele, contribuíram para um défice comercial anual de mais de 250 mil milhões de dólares (219 mil milhões de euros). "As nossas discussões com eles não vão a lado nenhum!", escreveu, justificando a sua decisão de aumentar as taxas de importação.

As ameaças tarifárias de Trump desencadearam amplas vendas de mercado nos EUA e na Europa na sexta-feira, representando uma nova escalada nas tensões comerciais globais, apenas duas semanas após a última rodada de negociações comerciais EUA-China.

Mercados acionistas europeus abrem em alta

Os principais índices de referência das ações na Europa deverão abrir em alta na segunda-feira, após a reviravolta de Trump. De acordo com os preços dos futuros, o Euro Stoxx 600 saltou 1,54% e o DAX subiu 1,35% a partir das 3:30 na Europa Central.

"Está a levar os comerciantes a apostar que qualquer nova ameaça tarifária é uma fanfarronice e qualquer tarifa existente acabará por ser reduzida", disse Kyle Rodda, analista de mercado sénior da Capital.com Australia.

Os futuros das ações dos EUA também recuperaram significativamente, com o Dow Jones Industrial Average a subir 0,85%, o S&P 500 a subir 1% e o Nasdaq 100 a subir 1,19%.

Os mercados asiáticos estiveram mistos nas primeiras negociações de quinta-feira, com o Nikkei 225 do Japão e o Kospi da Coreia do Sul a subirem, enquanto o ASX 200 da Austrália e o índice Hang Seng da China caíram.

O euro atinge um máximo de um mês com o enfraquecimento do dólar

O euro alargou os seus ganhos face ao dólar americano durante a sessão asiática de segunda-feira. A partir das 3:35 na Europa Central, o par EUR / USD subiu acima de 1,40, o nível mais alto desde 29 de abril. O dólar permaneceu sob pressão após as ameaças tarifárias de Trump na sexta-feira, com o índice do dólar americano a cair abaixo de 99 pela primeira vez em maio.

"Embora parte da dinâmica seja o preço do mercado na convergência de políticas entre os EUA e o resto do mundo, acho que o principal impulsionador da depreciação do dólar é a perda marginal de confiança nos ativos dos EUA ", disse Rodda.

Recentemente, a Moody's baixou a notação de crédito dos EUA, citando preocupações com o aumento da dívida pública e o aumento do défice orçamental. Os cortes de impostos e os planos de despesa propostos por Trump também estão a enfrentar uma forte oposição no Congresso. Estes fatores combinados renovaram as vendas de ativos dos EUA, incluindo ações, o dólar e obrigações do Tesouro, na semana passada.