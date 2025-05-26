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Trump diz que Putin está "louco" e que não está satisfeito com os últimos ataques russos

O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Municipal de Morristown, em Morristown, N.J., no domingo, 25 de maio de 2025.
O Presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Municipal de Morristown, em Morristown, N.J., no domingo, 25 de maio de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Direitos de autor AP Photo/Manuel Balce Ceneta
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a Últimas notícias
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"Ele está a matar muitas pessoas. E eu não sei o que raio aconteceu a Putin", disse o presidente dos EUA aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One, acrescentando que iria "absolutamente" considerar a imposição de novas sanções contra a Rússia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "não está satisfeito com o que Putin está a fazer", em reação à vaga de ataques consecutivos da Rússia à Ucrânia durante o fim de semana.

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"Ele está a matar muitas pessoas. E não sei o que raio aconteceu a Putin", disse Trump aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jérsia, quando se preparava para regressar a Washington.

Trump acrescentou que os ataques aconteceram enquanto ele e o seu homólogo russo, Putin, estavam "a meio de conversações."

Presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin caminham juntos na cimeira do G20 em Osaka, Japão, em 28 de junho de 2019.
Presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin caminham juntos na cimeira do G20 em Osaka, Japão, em 28 de junho de 2019. Susan Walsh/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Quando questionado por um repórter se iria potencialmente impor sanções adicionais à Rússia, Trump disse que iria "absolutamente" considerar fazê-lo.

Moscovo lançou uma barragem de drones e mísseis em ataques consecutivos a cidades e aldeias da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo dezenas.

No domingo, a Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 367 drones e mísseis contra o país durante a noite, o que constitui o maior ataque aéreo desde o início da invasão russa da Ucrânia.

"Sempre tive uma relação muito boa com Vladimir Putin da Rússia, mas aconteceu-lhe alguma coisa. Ele ficou absolutamente LOUCO!" escreveu ainda Trump numa publicação nas redes sociais no domingo à noite.

Trump prolonga prazo para aplicação de tarifas à UE

O presidente norte-americano afirmou que vai adiar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre os produtos da União Europeia de 1 de junho para 9 de julho.

Trump disse que, após uma "boa conversa" com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordou em mudar a data para ganhar tempo para as negociações com o bloco.

Trump ameaçou com um imposto de 50% sobre todas as importações da União Europeia numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, e disse que o bloco de 27 membros que "foi formado com o objetivo principal de tirar proveito dos Estados Unidos" tinha sido "muito difícil de lidar" com o comércio e que as negociações não estavam a "ir a lugar nenhum".

O comissário europeu para o Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, respondeu à ameaça de Trump reiterando o seu empenho em garantir um acordo comercial que "funcione para ambos" e que se baseie no "respeito, não em ameaças".

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