Por vezes, a história cria momentos que parecem demasiado surreais para serem verdade. Nos Estados Unidos, o dia 14 de junho vai ser um desses momentos. É o dia em que o exército americano celebra o seu 250º aniversário, um acontecimento histórico que vale a pena recordar.

Desde a sua criação oficial nesse dia, em 1775, mais de um ano antes da Declaração de Independência, o exército dos EUA tem desempenhado um papel vital no crescimento e desenvolvimento da nação americana.

O dia 14 de junho é também o 79º aniversário do presidente Donald Trump, uma coincidência que a Casa Branca não perdeu tempo a aproveitar para concretizar o desejo antigo de Trump de organizar uma parada militar nas ruas de Washington.

Trump apanhou o bichinho dos desfiles durante o seu primeiro mandato, quando o presidente francês Emmanuel Macron o convidou para participar como convidado de honra na pompa da marcha do Dia da Bastilha em Paris.

Um Trump de olhos verdes considerou algo numa escala maior para a Pennsylvania Avenue.

Uma reconstituição de 2014 da travessia natalícia do rio Delaware por George Washington em 1776. AP

Embora os desfiles tenham celebrado os feitos militares dos EUA no passado, a grandiosidade dos desfiles na Nova Iorque natal de Trump tornou-se obsoleta nos anos 60, quando a televisão e os computadores passaram a ser utilizados para transmitir informações financeiras.

Até há pouco tempo, os planos para o festival do 250º aniversário do exército não incluíam um desfile.

O festival estava a ser planeado há mais de um ano e incluía exposições de equipamento militar, atuações musicais e uma competição de fitness no National Mall.

Depois, há dois meses, Trump envolveu-se. E agora está planeado um desfile.

Oficialmente, não se trata do presidente. A celebração histórica do 250º aniversário do Exército "honrará gerações de americanos altruístas que arriscaram tudo pela nossa liberdade", disse a Casa Branca.

Trump pode nem sempre ter apreciado esse sacrifício, de acordo com relatórios que o citam no passado referindo-se aos soldados americanos num cemitério perto de Paris como "perdedores" e "otários".

O próprio Trump também não parecia interessado em alistar-se no exército, tendo evitado várias vezes o recrutamento para a guerra do Vietname.

O General Dwight D. Eisenhower foi recebido em Nova Iorque após a vitória dos Aliados em 1945. AP

Mas isso foi na altura e agora é o presente. E agora significa que a exposição militar tem de ser grande.

De acordo com os documentos oficiais de planeamento, a dupla celebração inclui quase 7.000 soldados, mais de 120 veículos militares, 25 tanques Abrams e 50 helicópteros.

Além disso, haverá um espetáculo de fogo de artifício "espetacular" e um festival de um dia inteiro no National Mall, afirmou um porta-voz do Exército num comunicado.

O planeamento está em curso e pode ainda ser alterado.

Mas nem toda a gente está satisfeita com o rumo que as coisas estão a tomar.

"Em geral, os Estados Unidos estão mais à vontade com o patriotismo do que a Europa", disse Ian Lesser, vice-presidente do German Marshall Fund of the United States e diretor-executivo do escritório do GMF em Bruxelas, à Euronews, acrescentando: "Mas não deve ser sobre Trump, mas sobre o exército dos EUA".

Lesser também apontou para a possibilidade de os tanques danificarem as ruas. "As infraestruturas de Washington não foram concebidas para suportar equipamento militar pesado".

É também isso que preocupa a presidente da Câmara do Distrito de Columbia, Muriel Bowser.

Celebração do Dia da Independência em frente ao Lincoln Memorial, a 4 de julho de 2019, em Washington. AP

"Se fossem utilizados tanques militares, deveriam ser acompanhados de muitos milhões de dólares para reparar as estradas", disse em abril.

O plano do primeiro mandato de Trump acabou por ser rejeitado devido aos enormes custos estimados, que chegavam aos 92 milhões de dólares.

Desta vez, as estimativas de custos são muito mais baixas, mas ainda assim na ordem das dezenas de milhões de dólares, isto numa altura em que Trump e o seu Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, reduziram as agências federais, o pessoal e os programas para reprimir o desperdício, a fraude e o abuso.

Entretanto, a oposição ao plano de parada militar de Trump está a crescer.

Até agora, em mais de 100 localidades dos Estados Unidos, uma coligação de grupos, incluindo a Our Revolution, um grupo financiado pelas bases e próximo do senador liberal Bernie Sanders, está a organizar um dia de protestos a nível nacional.

Chamam-lhe "No Kings Day" - "Dia Sem Reis", numa tradução literal.

O senador Bernie Sanders AP

"Donald Trump vai honrar-se a si próprio com um extravagante desfile de tanques militares financiado pelos contribuintes em Washington, DC, no seu próprio aniversário - um espetáculo mais adequado para reis e ditadores, não para presidentes dos EUA", lê-se num e-mail de angariação de fundos.

"Na América, rejeitamos o autoritarismo e a auto-celebração narcisista".

Os planos de Trump para o desfile também serviram de mote para a comédia noturna.

No programa The Tonight Show da NBC, o apresentador Jimmy Fallon disse: "Trump quer uma parada militar completa para o seu aniversário, por isso haverá tanques, caças e a nossa arma mais perigosa, um Tesla autónomo".