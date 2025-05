Autoproclamado Estado Islâmico reivindica primeiro ataque contra as forças sírias desde a queda de al-Assad

PUBLICIDADE

O autoproclamado Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria de dois ataques no sul da Síria, incluindo um contra as forças governamentais, que um observador da guerra descreveu como o primeiro contra o exército sírio desde a queda do presidente de longa data Bashar al-Assad.

O Estado Islâmico afirmou, em comunicado, que, num dos ataques, uma bomba que tinha como alvo um "veículo do regime apóstata" foi detonada, deixando sete soldados mortos ou feridos.

O ataque ocorreu "na passada quinta-feira", na zona de al-Safa, na província meridional de Sueida.

Numa declaração separada, o grupo disse que outro ataque à bomba ocorreu esta semana, visando membros do Exército Livre da Síria, apoiado pelos EUA. O grupo afirmou que um combatente foi morto e três outros ficaram feridos nesse ataque.

Pessoas passam de mota por edifícios danificados na cidade velha de Homs, 15 de agosto de 2018

O governo interino da Síria não comentou nenhuma destas alegações e um porta-voz do Exército Livre não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que o ataque às forças governamentais matou um civil e feriu três soldados, descrevendo-o como o primeiro ataque deste tipo reivindicado pelo Estado Islâmico contra as forças sírias desde o fim do regime de 54 anos da família al-Assad, em dezembro.

O grupo extremista, que já controlou grande parte da Síria e do Iraque, opõe-se à nova autoridade em Damasco, liderada pelo presidente Ahmad al-Sharaa, que já foi líder do ramo sírio da Al-Qaeda, que travou batalhas contra ele.

Nos últimos meses, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por ataques contra as Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos EUA e lideradas pelos curdos, no nordeste do país.

O Estado Islâmico foi derrotado na Síria em março de 2019, quando os combatentes das Forças Democráticas Sírias capturaram o último pedaço de terra que os extremistas controlavam.

Desde então, as suas células adormecidas realizaram ataques mortais, principalmente no leste e nordeste da Síria.

Em janeiro, os meios de comunicação social estatais informaram que os serviços secretos do governo sírio pós-Assad frustraram um plano do grupo para fazer explodir uma bomba num santuário muçulmano xiita a sul de Damasco.

Al-Sharra reuniu-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Arábia Saudita, no início deste mês, quando o líder americano disse que Washington iria trabalhar para levantar as sanções económicas impostas a Damasco desde os tempos de al-Assad.

Familiares de supostos combatentes do grupo Estado Islâmico caminham no campo de al-Hol em Hasakeh, 8 de maio de 2024

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, referiu num comunicado após a reunião que Trump instou al-Sharaa a reconhecer diplomaticamente Israel, "dizer a todos os terroristas estrangeiros para deixarem a Síria" e ajudar os EUA a impedir qualquer ressurgimento do Estado Islâmico.

Paralelamente, no início desta semana, a União Europeia levantou a maioria das sanções contra a Síria, mas impôs novas a pessoas e grupos que, segundo a União Europeia, participaram em ataques a civis durante uma onda de violência na região costeira em março.

Na semana passada, a líder da política externa da UE, Kaja Kallas, anunciou o levantamento das sanções, mas avisou que a medida era "condicional" e que as sanções poderiam ser retomadas se o novo governo não mantivesse a paz.