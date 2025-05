PUBLICIDADE

Os restos mortais de pelo menos 30 pessoas que se acredita terem sido executadas pelo grupo Estado Islâmico (EI) foram descobertos no norte da Síria, na sequência de uma busca conjunta conduzida por equipas do Catar em coordenação com o FBI, confirmaram as autoridades do Catar.

De acordo com um comunicado emitido pelas forças de segurança interna do Catar, a operação foi conduzida a pedido do FBI, estando a ser efetuados testes de ADN para confirmar a identidade das vítimas mortais.

O comunicado não especificava quais os indivíduos que a agência americana estava a tentar localizar.

Socorristas procuram corpos no local de uma vala comum em Raqqa, 7 de setembro de 2019 AP Photo

Os restos mortais foram descobertos na cidade remota de Dabiq, perto da fronteira norte da Síria com a Turquia.

O grupo extremista, que proclamou um suposto califado, controlou território na Síria e no Iraque durante quase cinco anos, antes de perder a maioria dos seus redutos no final de 2017 e ser declarado derrotado em 2019.

Durante a sua ocupação, o Estado Islâmico foi responsável pelo rapto e morte de dezenas de estrangeiros, incluindo jornalistas e trabalhadores humanitários.

Entre eles, os jornalistas americanos James Foley e Steven Sotloff, os trabalhadores humanitários Kayla Mueller e Peter Kassig e o correspondente britânico John Cantlie, que foi raptado juntamente com Foley em 2012 e apareceu pela última vez em propaganda do Estado Islâmico em 2016.

Por outro lado, foram também localizadas valas comuns em território anteriormente sob o controlo do presidente sírio, Bashar al-Assad, que foi deposto em dezembro passado numa insurreição relâmpago que pôs fim ao regime de cinco décadas da sua família.

O governo de Al-Assad foi durante muito tempo acusado de fazer desaparecer dissidentes à força através dos seus temidos serviços de segurança e de informações.

De acordo com uma estimativa das Nações Unidas de 2021, mais de 130.000 sírios desapareceram depois de um movimento antigovernamental, em 2011, se ter transformado rapidamente numa guerra civil.