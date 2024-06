Europol desmantela rede de propaganda do Estado Islâmico

De Euronews

A operação levou à detenção de nove pessoas em Espanha e à apreensão de servidores em vários países europeus. A rede incentivava seguidores a fazer ataques em grandes eventos desportivos.

A Europol, em colaboração com o FBI e as polícias de dez países europeus, desmantelou a maior rede de propaganda do Estado Islâmico conhecida até agora. Este centro de média tentava radicalizar seguidores e incentivava-os a fazer ataques terroristas, incluindo um contra o Real Madrid.

Em Espanha, a Guardia Civil deteve nove suspeitos no âmbito desta operação. As detenções foram feitas nas cidades de Girona, Cádis, Almeria e na ilha de Tenerife. Foram também confiscados servidores na Alemanha, Holanda, França, Estónia, Roménia e Islândia.

Estes servidores informáticos estavam ligados a vários média do Estado Islâmico e outras organizações subsidiária, entre eles estações de rádio, uma agências de notícia e redes sociais, com alcance internacional. Estes meios enviavam mensagens a incitar ao terrorismo em trinta línguas.

Desta rede saiu uma ordem para os seguidores atacarem um autocarro do Real Madrid e respetivos adeptos. Foram também enviadas mensagens a incentivar a realização de ataques terroristas durante o Campeonato Europeu de Futebol, a decorrer na Alemanha, e também nos Jogos Olímpicos de Paris, em Julho e Agosto.

Segundo a Europol este foi o culminar da operação HOPPER II, que durou um ano. Em comunicado, a agência prometeu continuar a trabalhar para desmantelar recursos na internet para recrutamento e disseminação de ideologias violentas.