O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-0 na final da Liga dos Campeões em Londres. Os madrilenos conquistam a sua 15.ª Liga dos Campeões, a sexta nos últimos dez anos

A partida foi bastante equilibrada, o Borussia dominou a primeira parte e o Real Madrid despertou na segunda metade do jogo. O resultado foi de 2-0 a favor dos madridistas, após 90 minutos e 5 minutos de prolongamento que conquistam assim a 15.ª taça da Liga milionária.

Na edição deste ano, o Real Madrid chegou invicto à final e conseguiu manter esse estatuto até ao fim.

Dani Carvajal marcou aos 74 minutos, deixando o Borussia desestabilizado, e 9 minutos depois Vinicius Jr. fez o golo da tranquilidade aos 83 minutos.

Um jogo muito equilibrado, com o Real Madrid a dar o descanso na segunda parte

Em termos estatísticos, foi um jogo muito equilibrado. As duas equipas fizeram 13 remates, dos quais o Madrid fez seis e o Borussia quatro.

Em termos de tempo de posse de bola, o Real Madrid esteve ligeiramente à frente, com 58% contra 42% do Borussia. O Real Madrid foi mais preciso nos passes, com 91% de precisão, contra 85% do Borussia.

O Real Madrid é a segunda equipa espanhola a vencer esta competição da UEFA “Liga dos Campeões” sem derrotas, tendo ganho todos os jogos. O F.C. Barcelona fê-lo na época 2005/2006. No início deste ano, o Real Madrid conquistou o seu 36.º título da La Liga espanhola.

Desde 2014, nos últimos 10 anos, o Real Madrid ganhou seis Taças dos Campeões Europeus, o que faz dele a equipa mais bem sucedida na competição nos últimos 10 anos.

O presidente do Real Madrid C.F., Florentino Pérez, comentou após o jogo, dizendo: “Somos dignos vencedores desta taça”. E a presidente da Comissão Europeia, que esteve no Wembley a assistir ao jogo a convite de Alberto Núñez Feijóo (PP de Espanha), disse: “Mais uma vez, o futebol prova ser uma das melhores formas de aproximar os europeus”.

Ursula von der Leyen acrescentou ainda, numa publicação no antigo Twitter (X), que o Wembley estava com um "ambiente a 200%" .