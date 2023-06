Luka Modric renova com o Real Madrid por mais uma temporada

De Euronews com Lusa

Médio croata de 37 anos estendeu a ligação com os merengues até junho de 2024.

O médio croata Lukas Modric renovou o contrato com o Real Madrid por mais uma época, até 30 de junho do ano que vem.

O anúncio, conhecido esta segunda-feira, coloca um ponto final às especulações sobre o futuro do jogador, que já não irá para o futebol saudita como chegou a ser avançado.

O Real Madrid confirmou a notícia através da rede social Twitter.

Modric ingressou no Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Desde então, soma no currículo a conquista de cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças europeias, três Ligas de Espanha, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

Aos sucessos coletivos soma-se a conquista de uma Bola de Ouro em 2018 a par do prémio The Best, conseguido no mesmo ano.

Além do Real Madrid e do Tottenham, o médio croata vestiu ainda as camisolas dos croatas Zrinjski Mostar e Dínamo de Zagreb.