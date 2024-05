Real Madrid é campeão antecipado da LaLiga

O Real Madrid arrecadou o 36º título da história do clube na liga de futebol espanhola. A vitória por 3-0 ao Cádiz e a derrota do FC Barcelona contra o Girona, facilitaram as contas aos madrilenos, permitindo-lhes conquistar matematicamente a LaLiga antes do fim.

PUBLICIDADE O Real Madrid conquistou no sábado o seu 36º título de liga, matematicamente falando, um recorde histórico, após alcançar 13 pontos de avanço face ao Girona, segundo classificado. Faltam quatro jornadas para o fim do campeonato. Só uma vitória do Barcelona teria impedido o Real Madrid de celebrar o título, mas os catalães perderam em Montilivi frente a um Girona esmagador, sobretudo, nos últimos minutos (4-2). O dérbi da Catalunha foi vibrante até o final. O Girona, que já tinha sido um rival duro na primeira volta em casa do Barça, voltou a dar luta. Dovbyk rapidamente contrariou o início de Christensen, e antes do descanso, Lewandowski adiantou os visitantes ao converter um penalti que Lamine Yamal havia forçado. Apesar dos esforços do Barcelona, o Girona impôs-se com três gols na segunda metade, selando a sua entrada na Champions League. Por outro lado, o Real Madrid não deixou escapar a oportunidade. Brahim preparou o caminho para a vitória com um golo sublime, seguido de uma espetacular defesa de Courtois frente a Chris Ramos. Jude Bellingham, na sua primeira aparição da temporada, aproveitou um passe de morte de Brahim para marcar o 2-0. Joselu, no desconto, completou a festa merengue. Sem celebração em Cibeles e com a mira apontada para o mata-mata da Liga dos Campeões Não haverá comemoração em Cibeles, pelo menos, para já, até que terminem as quatro jornadas restantes da LaLiga. O Real Madrid ainda tem muito em jogo, sobretudo a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões desta época. Com um empate a duas bolas, frente ao Bayern de Munique, o Santiago Bernabéu prepara-se para um choque decisivo em busca de um lugar na final em Wembley no próximo dia 1º de junho. Carlo Ancelotti adverte que a alegria está contida, já que se aproxima o jogo mais importante da temporada. Em resumo, o Real Madrid precisou de 87 pontos (27 vitórias, seis empates e uma só derrota) para adicionar mais um título da LaLiga ao seu palmarés, junto com a Supertaça da Espanha que ganharam em janeiro. Os merengues também têm a oportunidade de somar ao seu inigualável palmarés 14 Taças da Liga dos Campeões, já que na quarta-feira recebe o Bayern de Munique em casa. O Paris Saint-Germain ou o Borussia Dortmund poderão ser os outros adversários a marcar presença na final de 1º de junho.