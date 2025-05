Supremo Tribunal dos EUA permite que administração Trump acabe com a proteção legal de quase 1 milhão de imigrantes

PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal dos EUA voltou a abrir caminho, esta sexta-feira, para que a administração Trump retire as proteções legais temporárias a centenas de milhares de imigrantes, elevando para quase um milhão o número total de pessoas que poderão ser novamente expostas à deportação.

Os juízes levantaram uma ordem do tribunal inferior que mantinha as proteções de liberdade condicional humanitária em vigor para mais de 500.000 imigrantes de quatro países: Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela.

O tribunal também autorizou a administração a revogar o estatuto legal temporário de cerca de 350.000 imigrantes venezuelanos noutro caso.

A administração apresentou um recurso de urgência ao Supremo Tribunal depois de um juiz federal de Boston ter bloqueado a tentativa da administração de pôr termo ao programa de proteção.

A juíza Ketanji Brown Jackson escreveu, em protesto, que o efeito da decisão do Supremo Tribunal é "fazer com que a vida de meio milhão de imigrantes se desmorone à nossa volta antes de os tribunais decidirem as suas reivindicações legais". A juíza Sonia Sotomayor juntou-se à dissidência.

Presidente Donald Trump fala aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, 23 de maio de 2025 AP Photo

Jackson fez eco do que a juíza distrital dos EUA Indira Talwani escreveu, ao decidir que acabar com as proteções legais antecipadamente deixaria as pessoas com uma escolha difícil: fugir do país ou arriscar perder tudo.

Talwani, nomeada pelo antigo presidente Barack Obama, considerou que a revogação da liberdade condicional pode ser efetuada, mas numa base casuística.

A sua decisão foi tomada em meados de abril, pouco antes da data prevista para o cancelamento das autorizações. Um tribunal de recurso recusou-se a revogar a mesma.

A ordem do Supremo Tribunal não é uma decisão final, mas significa que as proteções não estarão em vigor enquanto o processo prosseguir. O caso regressa agora ao 1.º Tribunal de Recurso do Circuito dos EUA, em Boston.

O Departamento de Justiça argumenta que as proteções foram sempre concebidas para serem temporárias e que o Departamento de Segurança Interna tem o poder de as revogar sem intervenção do tribunal.

O Supremo Tribunal dos EUA em Washington, 18 de outubro de 2018 AP Photo

A administração Trump alegou que Biden concedeu a liberdade condicional em massa e que a lei não exige que esta seja revogada numa base individual.

Tratar de cada caso individualmente seria uma "tarefa gigantesca" e atrasaria os esforços do governo para pressionar no sentido da sua remoção, argumentou o procurador-geral John Sauer.

Biden usou a liberdade condicional humanitária mais do que qualquer outro presidente, empregando uma autoridade presidencial especial em vigor desde 1952.

Os beneficiários incluíam as 532 mil pessoas que vieram para os EUA com patrocinadores financeiros desde o final de 2022, deixando países de origem repletos de "instabilidade, perigos e privações", como disseram os advogados dos migrantes.

Estes indivíduos tiveram que viajar para os EUA às suas próprias custas e ter um patrocinador financeiro para se qualificar para a designação, que dura dois anos.

A decisão da administração Trump foi a primeira revogação em massa da liberdade condicional humanitária, disseram os advogados dos migrantes.

Migrantes esperam junto ao muro da fronteira com os Estados Unidos depois de atravessarem o México, 23 de agosto de 2022 AP Photo

Apelidaram ainda as medidas do governo Trump de "o maior evento de ilegalização em massa na história americana moderna".

O caso é o mais recente de uma série de recursos de emergência que a administração fez ao Supremo Tribunal, muitos deles relacionados com a imigração.

O tribunal tem estado do lado de Trump noutros casos, incluindo o abrandamento dos seus esforços para deportar rapidamente venezuelanos acusados de pertencerem a gangues para uma prisão em El Salvador, ao abrigo de uma lei do século XVIII, chamada Lei de Inimigos Estrangeiros.

Trump prometeu, na campanha eleitoral, deportar milhões de pessoas e, depois de assumir o cargo, procurou desmantelar as políticas da administração Biden que criaram formas de os migrantes viverem legalmente nos EUA.