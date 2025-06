PUBLICIDADE

A Rússia atacou esta terça-feira a cidade ucraniana de Sumy, matando pelo menos três pessoas e ferindo 20, segundo o serviço de emergência da Ucrânia.

De acordo com os resultados da investigação preliminar, a Rússia atingiu a cidade com sistemas de rockets de lançamento múltiplo de longo alcance.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que pelo menos um dos mísseis não foi detonado, perfurando a parede de um edifício residencial de nove andares.

“Os russos lançaram um ataque selvagem contra Sumy — visando diretamente a cidade e as suas ruas comuns com artilharia de rockets. Foi um ataque totalmente deliberado contra civis”, afirmou Zelenskyy em comunicado.

A administração militar da região de Sumy informou que uma instalação médica, carros e edifícios residenciais foram danificados pelos ataques.

“Isso por si só diz tudo o que é preciso saber sobre o chamado 'desejo' da Rússia de acabar com esta guerra”, acrescentou o presidente da Ucrânia, apelando aos EUA e à Europa para aumentarem a pressão sobre Moscovo, já que “não passa um único dia sem que a Rússia ataque cidades e aldeias ucranianas”.

A região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, faz fronteira com as regiões russas de Kursk e Belgorod. A sua proximidade com a fronteira torna-a alvo constante de bombardeamentos e agressões repetidas.

As tropas de Moscovo intensificaram recentemente a sua atividade militar ao longo da fronteira da região de Sumy. Zelenskyy alertou anteriormente que a Rússia acumulou cerca de 50.000 soldados naquela parte da fronteira, procurando invadi-la e criar uma zona tampão de dez km.

Ataques de drones durante a noite continuam

A Rússia lançou 112 drones na Ucrânia durante a noite, incluindo os do tipo Shahed de fabrico iraniano.

As forças aéreas conseguiram derrubar 60 drones, 15 foram intercetados por guerra eletrónica ou desapareceram dos radares sem causar qualquer dano, segundo um comunicado oficial.

Cinco pessoas ficaram feridas na região sul de Odessa nos ataques. Os drones também incendiaram um armazém de alimentos e danificaram edifícios residenciais e carros.

Ataques russos com drones e mísseis na região de Sumy feriram quatro pessoas, segundo as autoridades locais. Na região vizinha de Kharkiv, pelo menos três pessoas foram mortas num ataque durante a madrugada.

No sul da Ucrânia, drones russos atingiram um edifício do Serviço de Emergência do Estado e veículos de serviço na região de Zaporíjia.