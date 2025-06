PUBLICIDADE

"É altura de lançar a grande bomba: Trump está nos ficheiros Epstein", publicou Elon Musk na rede social X, na quinta-feira, num gesto que pode potencialmente pôr fim à sua estreita amizade com o presidente dos EUA, Donald Trump.

De aliado-chave do presidente dos EUA a arqui-inimigo quase de um dia para o outro, Musk desentendeu-se com Trump por causa da “Big Beautiful Bill” ("Grande e belo projeto de lei", em português) do presidente.

Musk, que financiou a campanha eleitoral de Trump e dirigiu o controverso Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), abandonou recentemente a agência e a administração Trump, criticando cada vez mais publicamente o que disse ser uma “abominação nojenta” que irá “sobrecarregar os cidadãos americanos com uma dívida esmagadoramente insustentável”.

Na sequência de uma série de tweets sobre o assunto, Musk chegou ao ponto de acusar Trump, sem apresentar provas, de estar incluído nos infames ficheiros - que o próprio Trump exigiu que fossem divulgados, uma vez que supostamente contêm os nomes de várias figuras políticas e empresariais de alto nível, nos EUA e no estrangeiro, ligadas a um esquema de exploração sexual envolvendo menores.

Trump, cuja administração prometeu divulgar os ficheiros Epstein, rejeitou as alegações de Musk, dizendo aos jornalistas que Musk tinha “perdido o juízo”. Não há provas da sua participação em atividades ilegais com Jeffrey Epstein.

O que são os Ficheiros Epstein?

Epstein, um influente magnata financeiro norte-americano, foi alvo de um escrutínio público significativo depois de ter sido acusado de abusar sexualmente de dezenas de raparigas menores de idade no início da década de 2000, mas acabou por cumprir apenas 13 meses de prisão.

Foi indiciado por acusações federais em Nova Iorque em 2019, mais de uma década depois de ter feito um acordo secreto com procuradores federais na Florida para se livrar de acusações semelhantes de tráfico sexual.

O caso atraiu uma atenção generalizada devido às ligações de Epstein e da sua antiga namorada Ghislaine Maxwell à realeza, a presidentes e a bilionários. A própria Maxwell é filha do falecido magnata britânico dos media Robert Maxwell, que foi proprietário do New York Daily News.

Audrey Strauss, procuradora-geral interina do Distrito Sul de Nova Iorque, durante uma conferência de imprensa para anunciar as acusações contra Ghislaine Maxwell, 2020 AP Photo

Ao longo dos anos, milhares de páginas de registos foram divulgadas por via de processos judiciais, dos registos criminais de Epstein, de divulgações públicas e de pedidos ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação.

Em janeiro de 2024, um tribunal abriu o último lote de um conjunto de documentos que tinham sido recolhidos como prova numa ação judicial intentada por Virginia Giuffre, vítima de Epstein.

Grande parte do material, incluindo transcrições de entrevistas com as vítimas e relatórios policiais antigos, já era do conhecimento público.

Incluíam menções a Trump, ao antigo presidente dos EUA Bill Clinton, ao Príncipe André da Grã-Bretanha e ao mágico David Copperfield, bem como o testemunho de uma vítima que disse ter conhecido Michael Jackson na casa de Epstein na Florida, mas que nada de estranho aconteceu com ele.

Os ficheiros anteriormente divulgados incluíam um depoimento de 2016 em que uma acusadora contava ter passado várias horas com Epstein no casino de Trump em Atlantic City.

No entanto, os documentos não referem se ela se encontrou efetivamente com Trump ou se o acusou de qualquer irregularidade.

Como é que Trump e Epstein se conheciam?

Trump e Epstein eram amigos desde o final da década de 1980, quando ambos faziam parte dos círculos da socialite em Nova Iorque. Ao longo dos anos, os dois festejaram em Mar-a-Lago, uma propriedade em Palm Beach que Trump comprou em 1995, e assistiram juntos a um desfile da Victoria's Secret.

O presidente dos EUA disse, no passado, que achava Epstein um “tipo fantástico”, mas que depois se desentenderam em 2004, alegadamente por causa de um negócio imobiliário falhado.

"É muito divertido estar com ele. Diz-se até que gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens", disse Trump à New York Magazine, em 2002.

Desde então, Trump tem dito que “não era um fã” de Epstein. Segundo a imprensa, desde que a rede de exploração sexual de Epstein se tornou pública, Trump ofereceu apoio e apresentou provas contra o seu antigo amigo.

Presidente Donald Trump fala com os meios de comunicação social na sua propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach, a 24 de dezembro de 2019 AP Photo/Andrew Harnik

Epstein também não se conteve desde que os dois se desentenderam.

No ano passado, o biógrafo de Trump, Michael Wolff, divulgou gravações de entrevistas com Epstein, nas quais este apelidava o presidente dos EUA de “analfabeto funcional” e de “ser humano horrível”.

A equipa do presidente dos EUA rejeitou as alegações de qualquer ligação entre os dois nos últimos anos, afirmando que Wolff - cujas gravações mostraram que Epstein conhecia alguns detalhes acerca do funcionamento interno da primeira administração Trump entre 2017 e 2021 - era “um escritor desgraçado que fabrica mentiras rotineiramente”.

Musk também foi associado a Epstein. Como Trump, em 2014, ele foi fotografado com a companheira de Epstein, Maxwell, numa festa.

Epstein morreu num aparente suicídio em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações criminais no Centro Correcional Metropolitano de Nova Iorque.

O inspetor-geral do Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o seu suicídio foi o resultado final de uma “combinação de negligência, má conduta e falhas no desempenho do trabalho” por parte do Serviço Federal de Prisões dos EUA e dos funcionários desses estabelecimentos.

O relatório do regulador não encontrou provas de crime.

Maxwell foi condenada, em 2022, a 20 anos de prisão por tráfico sexual devido ao seu papel no esquema de abuso e exploração levado a cabo por Epstein, tendo perdido o recurso em setembro de 2024.

Embora o presidente dos EUA tenha enfrentado várias acusações de agressão sexual no passado, rejeitou todas as alegações, afirmando ser exemplo da parcialidade dos meios de comunicação social ou de campanhas de difamação política.

Em dezembro de 2024, foi confirmada uma sentença contra Trump por difamação e abuso sexual praticados contra a escritora E. Jean Carroll em 1995 ou 1996. A sentença implicou uma coima de 5 milhões de dólares (4,4 milhões de euros).