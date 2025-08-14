PUBLICIDADE

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, ameaçou processar Hunter Biden em mais de mil milhões de dólares (860 milhões de euros) por danos devido à sua alegação de que o financeiro desgraçado e pedófilo condenado Jeffrey Epstein a apresentou ao seu atual marido.

O filho do antigo presidente fez o comentário numa entrevista ao jornalista britânico Andrew Callaghan no início deste mês.

Numa carta dirigida ao advogado de Biden, Alejandro Brito, que representa a primeira-dama, qualificou as alegações de falsas, difamatórias e "extremamente lascivas".

Brito, que sugeriu que as observações amplamente divulgadas tinham causado a Trump "um enorme prejuízo financeiro e de reputação", exigiu que Biden se retratasse e pedisse desculpa, sob pena de enfrentar uma ação judicial.

Abbe Lowell, o advogado de Biden a quem a carta foi endereçada, ainda não comentou publicamente a ameaça.

Hunter Biden filho do antigo presidente Joe Biden, na Casa Branca em Washington AP Photo

Na extensa entrevista em que mencionou Epstein, Biden atacou o casal Trump, bem como as figuras do Partido Democrata que culpou pela decisão do seu pai de se retirar das eleições presidenciais do ano passado.

"Epstein apresentou Melania a Trump. As ligações são tão amplas e profundas", sugeriu Biden num dos comentários contestados.

O presidente e a primeira-dama há muito que afirmam que o agente de modelos Paolo Zampolli os apresentou numa festa da Semana da Moda de Nova Iorque em 1998.

Epstein e o atual presidente eram amigos, mas desentenderam-se no início da década de 2000.

A morte do financeiro sob custódia federal em 2019, que deu origem a teorias da conspiração, é de grande interesse para os apoiantes de Trump, que querem que todos os ficheiros sobre o caso sejam divulgados.

No início deste ano, o bilionário e antigo aliado de Trump Elon Musk sugeriu que o nome do presidente estava incluído nos documentos.