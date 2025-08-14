Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Melania Trump ameaça processar Hunter Biden por causa da alegação sobre Epstein

O Presidente Donald Trump discursa enquanto a primeira-dama Melania Trump ouve durante um piquenique para as famílias dos militares na Casa Branca, a 4 de julho de 2025.
O Presidente Donald Trump discursa enquanto a primeira-dama Melania Trump ouve durante um piquenique para as famílias dos militares na Casa Branca, a 4 de julho de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Rory Sullivan
Publicado a
Um advogado que representa a primeira-dama dos Estados Unidos afirmou que os comentários feitos pelo filho do antigo presidente causaram "prejuízos financeiros e de reputação avassaladores" a Melania Trump.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, ameaçou processar Hunter Biden em mais de mil milhões de dólares (860 milhões de euros) por danos devido à sua alegação de que o financeiro desgraçado e pedófilo condenado Jeffrey Epstein a apresentou ao seu atual marido.

O filho do antigo presidente fez o comentário numa entrevista ao jornalista britânico Andrew Callaghan no início deste mês.

Numa carta dirigida ao advogado de Biden, Alejandro Brito, que representa a primeira-dama, qualificou as alegações de falsas, difamatórias e "extremamente lascivas".

Brito, que sugeriu que as observações amplamente divulgadas tinham causado a Trump "um enorme prejuízo financeiro e de reputação", exigiu que Biden se retratasse e pedisse desculpa, sob pena de enfrentar uma ação judicial.

Abbe Lowell, o advogado de Biden a quem a carta foi endereçada, ainda não comentou publicamente a ameaça.

Hunter Biden filho do antigo presidente Joe Biden, na Casa Branca em Washington
Hunter Biden filho do antigo presidente Joe Biden, na Casa Branca em Washington AP Photo

Na extensa entrevista em que mencionou Epstein, Biden atacou o casal Trump, bem como as figuras do Partido Democrata que culpou pela decisão do seu pai de se retirar das eleições presidenciais do ano passado.

"Epstein apresentou Melania a Trump. As ligações são tão amplas e profundas", sugeriu Biden num dos comentários contestados.

O presidente e a primeira-dama há muito que afirmam que o agente de modelos Paolo Zampolli os apresentou numa festa da Semana da Moda de Nova Iorque em 1998.

Related

Epstein e o atual presidente eram amigos, mas desentenderam-se no início da década de 2000.

A morte do financeiro sob custódia federal em 2019, que deu origem a teorias da conspiração, é de grande interesse para os apoiantes de Trump, que querem que todos os ficheiros sobre o caso sejam divulgados.

No início deste ano, o bilionário e antigo aliado de Trump Elon Musk sugeriu que o nome do presidente estava incluído nos documentos.

Outras fontes • AP

