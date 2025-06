Harvey Weinstein condenado por crime sexual em novo julgamento

PUBLICIDADE

O antigo magnata do cinema Harvey Weinstein foi condenado na quarta-feira num novo julgamento por crimes sexuais, mas foi absolvido de outra acusação e os jurados ainda não conseguiram chegar a um veredito sobre uma terceira.

O veredito dividido foi uma medida de justificação para os seus acusadores e procuradores, mas também para Weinstein, depois de o caso histórico ter sido atirado para o limbo.

A condenação inicial de Weinstein, há cinco anos, parecia cimentar a queda de um dos homens mais poderosos de Hollywood, num momento crucial para o movimento #MeToo.

Mas essa condenação foi anulada no ano passado e o caso foi enviado para novo julgamento no mesmo tribunal de Manhattan.

Desta vez, um júri maioritariamente feminino condenou Weinstein por ter forçado Miriam Haley a fazer sexo oral, o que constitui um ato sexual criminoso em 2006.

Mas os jurados absolveram Weinstein de outra acusação de ato sexual criminoso contra Kaja Sokola no mesmo ano.

E os jurados vão continuar a deliberar sobre uma acusação de violação de outra mulher em 2013.

Segundo a lei de Nova Iorque, a acusação de violação de terceiro grau implica uma pena menor do que a acusação de ato sexual criminoso de primeiro grau.

Weinstein, 73 anos, nega ter agredido sexualmente ou violado alguém.

As deliberações do júri foram suspensas na quarta-feira, quando o presidente do júri pediu novamente para falar com o juiz sobre "uma situação" que considerou preocupante.

O homem, que na segunda-feira se queixou de que os outros jurados estavam a pressionar as pessoas a mudar de opinião e a falar de informações que iam para além das acusações, estava a ser interrogado em privado, a seu pedido.

Enquanto o júri se encontrava no tribunal para ouvir a resposta a um pedido anterior para voltar a ouvir o texto de uma lei sobre violação, o presidente do júri fez sinal ao juiz Curtis Farber de que queria falar.

"Ele disse palavras como 'não posso voltar lá para dentro com os outros jurados'", explicou Farber mais tarde. O jurado foi mandado esperar numa sala separada, onde escreveu uma nota em que se lia: "Preciso de falar consigo sobre uma situação".

Quando foi trazido brevemente para o tribunal, o juiz disse que queria falar em privado. Foi então para uma zona reservada juntamente com os procuradores e os advogados de Weinstein.

A discussão foi fechada à imprensa e ao público, mas Farber disse mais tarde que o juiz tinha dito que não queria mudar a sua posição e que estava a ser intimidado.

"Ele indicou que pelo menos um outro jurado fez comentários do género, 'um dia encontro-me contigo lá fora', e houve gritos e berros", disse o juiz.

O advogado de Weinstein, Arthur Aidala, caracterizou as preocupações do juiz mais severamente, dizendo que o homem tinha dito que estava preocupado com a sua segurança depois de o seu colega de júri ter falado em encontrar-se com ele lá fora.

"Não creio que o tribunal esteja a proteger este jurado. Ponto final", disse Aidala, pedindo a anulação do julgamento.

O procurador Matthew Colangelo, no entanto, disse que o jurado não parecia ter medo ou mostrar apreensão, sendo apenas "teimoso".

"Disse que já tinha decidido, que não queria mudar de opinião e que as pessoas o estavam a pressionar para mudar. É isso que envolve as deliberações do júri", disse o procurador.

Tensão entre os jurados

O episódio foi o último sinal de tensão entre os jurados. Na sexta-feira, um deles pediu para ser dispensado porque sentiu que outro membro do grupo estava a ser tratado injustamente.

Os advogados de Weinstein pediram, sem sucesso, a anulação do julgamento nessa altura e novamente depois de o presidente do júri ter manifestado as suas preocupações na segunda-feira. O júri continuou a deliberar e passou a terça-feira sem enviar mais mensagens sobre tensões entre jurados.

Os sete jurados do sexo feminino e os cinco do sexo masculino iniciaram o quinto dia de deliberações na quarta-feira, ouvindo novamente o testemunho de Jessica Mann, que acusa Weinstein de a ter violado num quarto de hotel de Manhattan em 2013.

O grupo terminou as deliberações de terça-feira pedindo para rever esse testemunho.

Alguns jurados pareciam tomar novas notas na quarta-feira, enquanto outros se sentaram impassíveis enquanto os estenógrafos do tribunal liam em voz alta as partes solicitadas do testemunho de Mann, que durou dias. O júri já tinha ouvido novamente algumas das passagens na semana passada.

Weinstein declarou-se inocente das acusações de violação feitas por Mann e de ter forçado a prática de sexo oral em duas outras mulheres, Mimi Haley e Kaja Sokola.

O produtor e antigo líder de Hollywood afirma que nunca agrediu sexualmente ou violou ninguém e os seus advogados descreveram as mulheres que o acusaram como oportunistas que aceitaram os seus avanços porque queriam uma vantagem no mundo do entretenimento.