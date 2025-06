PUBLICIDADE

Está em vigor um recolher obrigatório pela segunda noite consecutiva no centro de Los Angeles, após uma semana inteira de confrontos entre manifestantes e autoridades, provocados por rusgas anti-imigração na cidade.

Na primeira noite do recolher obrigatório, a polícia deteve mais de 20 pessoas, na sua maioria por terem violado o confinamento.

Uma manifestação no centro cívico de Los Angeles, pouco antes do início da segunda noite do recolher obrigatório, tornou-se caótica quando a polícia, utilizando equipamento anti-motim - e muitos a cavalo - atacou um grupo, enquanto a polícia usava projéteis para dispersar centenas de manifestantes.

De acordo com a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, o confinamento noturno na cidade manter-se-á em vigor enquanto for necessário.

"Se as rusgas continuarem, se houver soldados a marchar para cima e para baixo nas nossas ruas, imagino que o recolher obrigatório continuará", disse Bass.

Mais de 400 pessoas foram detidas pela polícia de Los Angeles desde sábado, a grande maioria por violar a restrição à circulação na zona. Os procuradores acusaram três outras pessoas de posse de uma arma, de um cocktail Molotov e de agressão a um agente da polícia.

A polícia confronta os manifestantes à porta da Câmara Municipal durante os protestos contra as rusgas federais de controlo da imigração, na quarta-feira, 11 de junho de 2025, Ethan Swope/AP

Quando o recolher obrigatório noturno teve início, Bass escreveu no X que se destinava a "travar os maus atores que estão a tirar partido da escalada caótica do presidente".

Anteriormente, considerou as rusgas anti-imigração de Trump a causa das manifestações, afirmando que a medida tinha "provocado os residentes". "Há uma semana, tudo era pacífico", disse ela numa conferência de imprensa na quarta-feira.

Los Angeles era "parte de uma experiência nacional para determinar até onde o governo federal pode ir para tomar o poder de um governo local, de uma jurisdição local", sugeriu ainda.

Mais tropas a caminho?

Dezenas de presidentes de Câmara de toda a área de Los Angeles uniram-se para exigir que a administração Trump parasse com as rusgas anti-imigração.

No entanto, Trump não mostrou sinais de estar a dar ouvidos a tais apelos. O presidente dos EUA enviou um total de 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para controlar a agitação, apesar da objeção do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

Cerca de 500 dos soldados da Guarda Nacional destacados para Los Angeles foram treinados para acompanhar os agentes em rusgas anti-imigração, disse o major general Scott Sherman, na quarta-feira.

"Estamos à espera de um reforço", disse Sherman.

Newsom pediu a um tribunal federal que suspendesse, a título de emergência, a ajuda dos militares aos agentes de imigração em Los Angeles.

A administração Trump chamou à ação judicial uma "manobra política grosseira que põe em perigo vidas americanas" na sua resposta oficial na quarta-feira. Na ótica de Trump, a cidade "estaria a arder por completo" se não tivesse enviado os militares.

Os militares estão agora mais perto de se envolverem em ações de aplicação da lei, como as deportações. A Guarda tem autoridade para deter temporariamente pessoas que ataquem os agentes, mas qualquer detenção deve ser efetuada pelas forças de manutenção da ordem.

Manifestações espalham-se

Na quarta-feira, as manifestações estenderam-se a outras cidades, incluindo Dallas e Austin, no Texas, e Chicago, onde milhares de pessoas se reuniram e foram efetuadas mais detenções - incluindo 86 em Nova Iorque.

Manifestantes contra a Imigração e Alfândega dos EUA marcham no centro de San Antonio, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Eric Gay/AP

No Texas, a polícia de Austin utilizou substâncias químicas irritantes para dispersar várias centenas de manifestantes na segunda-feira. O gabinete do governador republicano Greg Abbott disse que as tropas da Guarda Nacional do Texas estavam "de prontidão" nas áreas onde estavam planeadas manifestações.

Em Chicago, uma mulher de 66 anos ficou ferida ao ser atropelada por um carro durante os protestos no centro da cidade, na terça-feira à noite, segundo a polícia.

Sherman referiu que estava a ser discutida a realização de protestos em todo o país. "Estou concentrado aqui em Los Angeles, no que se está a passar aqui. Mas diria que estamos muito preocupados."