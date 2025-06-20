PUBLICIDADE

Um tribunal de recurso dos Estados Unidos autorizou o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, a manter o controlo da Guarda Nacional em Los Angeles, na sequência de uma contestação ao destacamento das tropas pelo governador da Califórnia.

Trump convocou as tropas na sequência de protestos contra as rusgas de imigração. A decisão suspende o veredito de um juiz de primeira instância que considerou que o presidente dos Estados Unidos agiu ilegalmente ao fazê-lo.

Foi a primeira vez que a Guarda Nacional foi destacada por um presidente norte-americano sem a autorização do governador desde 1965.

Os três juízes do Tribunal de Recurso concluíram por unanimidade que era provável que Trump tivesse exercido legalmente a sua autoridade ao federalizar o controlo da guarda.

O tribunal disse que, embora os presidentes não tenham poder ilimitado para assumir o controlo da Guarda de um estado, a administração Trump apresentou provas suficientes para mostrar que tinha uma razão defensável para o fazer, citando atos violentos de manifestantes.

Os factos incontestáveis demonstram que, antes do destacamento da Guarda Nacional, os manifestantes "imobilizaram" vários agentes federais e atiraram "pedras, garrafas e outros objeto aos agentes", escreveu o tribunal na fundamentação da sua decisão.

"Os manifestantes também danificaram edifícios federais e provocaram o encerramento de pelo menos um edifício federal. E uma carrinha federal foi atacada por manifestantes que partiram as janelas da carrinha", acrescentou o tribunal. "O interesse do governo federal em evitar incidentes como estes é significativo".

O tribunal também considerou que, mesmo que o governo federal não tenha notificado o governador da Califórnia, Gavin Newsom, antes de federalizar a Guarda Nacional, como exigido por lei, este não tinha poder para vetar a ordem do presidente.

Uma questão de autoridade?

Trump celebrou a decisão na sua plataforma Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória".

"Em todos os Estados Unidos, se as nossas cidades e o nosso povo precisam de proteção, somos nós que lha damos, caso a polícia estatal e local não consiga, por qualquer razão, fazer o trabalho", escreveu o líder da Casa Branca.

Gavin Newsom, governador da Califórnia, emitiu uma declaração expressando desapontamento pelo facto de o tribunal permitir que Trump mantenha o controlo da Guarda Nacional, mas também saudou um aspeto da decisão.

"O tribunal rejeitou com razão a alegação de Trump de que ele pode fazer o que quiser com a Guarda Nacional e não ter que se explicar a um tribunal", afirmou o governador da Califórnia.

"O presidente não é um rei e não está acima da lei. Vamos avançar com o nosso desafio ao uso autoritário do presidente Trump de soldados militares dos EUA contra cidadãos".

O processo judicial pode ter implicações mais amplas sobre o poder do presidente de enviar soldados dentro dos EUA depois de Trump ter instruiu os funcionários da imigração a priorizarem as deportações de outras cidades administradas por políticos do Partido Democrata.

Trump argumentou que as tropas eram necessárias para restaurar a ordem. Newsom disse que a medida inflamou as tensões, usurpou a autoridade local e desperdiçou recursos. Desde então, os protestos parecem estar a abrandar.