Fordow parece ser um dos principais alvos dos recentes ataques israelitas ao Irão - mas o que torna esta instalação nuclear tão central para as preocupações estratégicas de Israel?

No sábado, os meios de comunicação social estatais iranianos relataram explosões perto das instalações de Fordow. No entanto, estes relatos não foram confirmados e, até à data, não foram oficialmente registados quaisquer danos.

No início da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que ainda não tinha decidido se lançaria um ataque às instalações subterrâneas, embora já existissem planos militares para essa operação.

"Temos a capacidade de o fazer, mas isso não significa que o faremos", disse Trump aos jornalistas na Sala Oval. "Ainda não tomei uma decisão", acrescentou.

Fordow é a segunda maior instalação nuclear do Irão, depois de Natanz. Situada perto da cidade santa de Qom - cerca de 95 quilómetros a sudoeste de Teerão - a instalação funciona sob a supervisão da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).

Construída em segredo a partir de 2006, a existência de Fordow só foi revelada em 2009, depois de ter entrado em funcionamento. As potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, criticaram fortemente o Irão por não ter revelado o local durante a sua construção.

Construída para resistir a ataques aéreos

Fordow foi especificamente concebida para resistir a ataques aéreos. Enterrada a cerca de 80 metros de profundidade, sob camadas de solo e rocha, é considerada resistente às bombas convencionais que rebentam com os bunkers. Dado que Israel considera o programa nuclear iraniano uma ameaça existencial, instalações como Fordow e Natanz são consideradas alvos principais.

Anteriormente, as instalações de Fordow serviam de base para a Guarda Revolucionária do Irão e eram protegidas por sistemas de mísseis terra-ar iranianos e russos. No entanto, estas defesas podem ter sido neutralizadas em recentes ataques aéreos israelitas.

Os especialistas acreditam que apenas os Estados Unidos possuem bombas suficientemente potentes para destruir as câmaras subterrâneas de Fordow - especificamente, a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, uma bomba de 13.000 quilos que destrói bunkers. Entretanto, pensa-se que as Forças de Defesa de Israel possuem bombas GBU-28, que podem penetrar até seis metros de profundidade. No entanto, os analistas militares observam que a guerra cibernética poderia ser um método alternativo para desativar o local. Em 2010, o vírus Stuxnet - alegadamente desenvolvido numa operação conjunta EUA-Israel - destruiu com sucesso milhares de centrifugadoras iranianas.

Uma instalação envolta em suspeitas

Fordow foi originalmente construída para o enriquecimento de urânio. No seu auge, o local terá albergado 16 cascatas e cerca de 3.000 centrifugadoras. Inicialmente, o Irão enriqueceu urânio a um nível de 5%, mas aumentou esse nível para mais de 20% em 2011.

No âmbito do acordo nuclear de 2015 com as principais potências ocidentais, o Irão concordou em cessar o enriquecimento de urânio em Fordow. Mas em 2019, o presidente Hassan Rouhani reverteu este compromisso, anunciando que o gás de urânio voltaria a ser injetado nas centrifugadoras do local - reativando-o efetivamente como uma instalação nuclear. A AIEA continua a monitorizar as atividades nucleares do Irão através de sistemas de vigilância e de inspeções periódicas.

Durante uma inspeção não anunciada em janeiro de 2023 pela AIEA, descobriu-se que foram instalados conjuntos de centrifugadoras em Fordow que permitiram o enriquecimento de urânio até 60% de pureza, violando o acordo de salvaguardas de Teerão com a agência da ONU.

"O Irão procedeu a uma alteração significativa das informações declaradas sobre a conceção da fábrica de enriquecimento de combustível de Fordow (FFEP) sem informar previamente a agência. Isto é contrário às obrigações do Irão no âmbito do seu acordo de salvaguardas", declarou o chefe da AIEA, Rafael Grossi.

As autoridades de Teerão têm afirmado sistematicamente que o urânio enriquecido se destina a fins pacíficos, principalmente médicos. De acordo com a AIEA, Fordow continua a ser o principal local onde o urânio do Irão é enriquecido a cerca de 60% - muito acima dos níveis considerados pacíficos e cada vez mais próximo do grau de pureza para armas (90%).