Pode o Irão atacar os EUA? Como e onde poderia isso acontecer?

O embaixador do Irão e representante permanente nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini, disse à Euronews, a 19 de junho, que Teerão irá atacar os EUA se Washington "ultrapassar as linhas vermelhas".

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O Irão não concretizou a sua ameaça desde o ataque dos EUA às suas instalações nucleares, a 22 de junho, continuando a centrar a sua resposta militar em Israel, devido ao ataque do Estado judeu ao seu programa nuclear, a 13 de junho. Mas os responsáveis iranianos reiteraram as ameaças de represália contra os Estados Unidos. "O Sr. Trump, o jogador, pode começar esta guerra, mas seremos nós a terminá-la", disse na segunda-feira Ebrahim Zolfaqari, porta-voz do quartel-general militar central iraniano Khatam al-Anbiya, numa declaração gravada em vídeo.

Pouco depois dos ataques dos EUA, Trump avisou os líderes iranianos de que tinha chegado o momento de fazer a paz, "se não o fizerem, os futuros ataques serão muito maiores", afirmou o presidente norte-americano, durante um discurso na Casa Branca no sábado. No dia seguinte, Trump defendeu a ideia de uma "mudança de regime" no Irão na sua plataforma de redes sociais Truth Social.

A maioria dos especialistas militares ocidentais concorda que o cenário mais provável é o Irão atacar as bases militares dos EUA na região.

Os Guardas Revolucionários iranianos já disseram no domingo que a origem do avião americano “foi identificada e está sob vigilância”, sublinhando que as bases americanas na região “não são uma fonte de força, mas um ponto de vulnerabilidade acrescida”.

Os Houthis, que representam o Irão no Iémen, afirmaram também no sábado que iriam atacar navios americanos no Mar Vermelho se Washington participasse em qualquer potencial ataque contra Israel em cooperação com Israel.

"Vamos atacar navios americanos e navios de guerra no Mar Vermelho se Washington participar no ataque ao Irão", disse o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, num comunicado publicado pelo órgão de comunicação social do grupo.

Os EUA têm dezenas de milhares de tropas estacionadas no Médio Oriente, incluindo em bases permanentes no Kuwait, Bahrein, Qatar e Emirados Árabes Unidos, países do Golfo Árabe situados do outro lado do Golfo Pérsico, muito mais próximos do Irão do que Israel.

Estas bases têm defesas aéreas sofisticadas, mas teriam muito menos tempo de aviso antes de ondas de mísseis ou enxames de drones armados. Também depende muito do número de drones e mísseis utilizados num eventual ataque. Mesmo Israel, que se encontra a várias centenas de quilómetros de distância, não tem conseguido travar todos os disparos.

Normalmente, cerca de 30.000 soldados estão baseados no Médio Oriente, e cerca de 40.000 soldados estão atualmente na região, de acordo com um funcionário dos EUA e a AP.

Este número aumentou para 43.000 em outubro passado, em resposta ao aumento das tensões entre Israel e o Irão, bem como aos contínuos ataques a navios comerciais e militares no Mar Vermelho pelos Houthis, apoiados pelo Irão no Iémen.

Depois de 13 de junho, quando Israel atacou pela primeira vez o Irão para pôr fim ao seu programa de enriquecimento nuclear, as forças norte-americanas na região começaram a tomar medidas de precaução, incluindo a saída voluntária de dependentes militares das bases, em antecipação de potenciais ataques e para proteger o pessoal no caso de uma resposta em grande escala de Teerão.

Alvos norte-americanos em risco no meio de uma escalada de tensões

As tropas americanas em todo o Médio Oriente estão em alerta máximo, uma vez que o Irão e os seus representantes ameaçam retaliar e porque os interesses dos EUA na região foram alvo de ataques no passado.

No entanto, uma diferença em relação a ataques e ameaças anteriores é que as capacidades dos representantes do Irão, o Hezbollah e o Hamas, são muito mais fracas desde que Israel os dizimou após outubro de 2023. Além disso, o Irão tem mísseis, incluindo mísseis balísticos, mas não tem uma grande força de aviação devido às sanções ocidentais.

A base aérea de Al-Asad, no oeste do Iraque, o maior destacamento dos EUA no país, tem sido um alvo frequente.

Em 2020, depois de os EUA terem matado o general iraniano Qasem Soleimani, o Irão lançou 16 mísseis contra bases americanas no Iraque; 11 atingiram Al-Asad, ferindo dezenas de pessoas. Os ataques continuaram, com drones e foguetes a atingir a base ainda em agosto.

Em janeiro de 2024, um ataque de drones à Torre 22, um pequeno posto avançado dos EUA na Jordânia, perto da fronteira com a Síria, matou três soldados americanos.

O ataque com drones foi o primeiro ataque mortal contra as forças dos EUA desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. As autoridades americanas atribuíram o ataque à Resistência Islâmica no Iraque, uma coligação de milícias apoiadas pelo Irão, incluindo o Hezbollah Kataib.

No Barém, a 5.ª Frota da Marinha dos EUA opera com cerca de 8 000 efectivos. O Qatar alberga a Base Aérea de Al-Udeid, o quartel-general avançado do Comando Central dos EUA, que pode acolher até 10.000 soldados.

Camp Buehring, Ali al-Salem e al-Dhafra são também bases aéreas importantes situadas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos.

As missões diplomáticas americanas no Iraque e em Israel também começaram a evacuar o seu pessoal. As autoridades alertam para o facto de as embaixadas poderem ser visadas juntamente com as bases militares.

O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou no dia X que "a proteção das forças dos EUA é a nossa principal prioridade", anunciando o envio de forças adicionais para reforçar as defesas regionais.

Meios não convencionais

O Irão pode também visar os interesses dos EUA e de Israel dentro e fora do Médio Oriente, recorrendo a ataques terroristas.

A República Islâmica tem um longo historial de opção pelo terrorismo, quer diretamente, quer através dos seus representantes. Tem também laços com a Al-Qaeda, sobretudo devido ao ódio comum contra os Estados Unidos, mas não tem objetivos terroristas comuns comprovados.

É igualmente improvável que os chamados atos terroristas de lobo solitário possam ser patrocinados ou inspirados pelo Irão, uma vez que esse não tem sido o seu modus operandi - pelo menos até agora. Eis uma cronologia de anteriores ataques terroristas: