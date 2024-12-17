O Ministério Público dos Estados Unidos acusou dois homens de conspirar para exportar para o Irão tecnologia sensível que foi utilizada num ataque com um drone na Jordânia que matou três soldados americanos e feriu dezenas de outros no início deste ano.

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A dupla - um dos homens tem nacionalidade iraniana-americana - foi detida na sequência de uma investigação do FBI que permitiu identificar o sistema de navegação do drone numa empresa iraniana gerida por um dos arguidos, que se baseou em peças e tecnologia canalizadas para o país pelo seu alegado co-conspirador, informou o Departamento de Justiça dos EUA na segunda-feira.

"Muitas vezes citamos riscos hipotéticos quando falamos dos perigos de a tecnologia americana cair em mãos perigosas. Infelizmente, nesta situação, não estamos a especular", disse o procurador Joshua Levy, o principal procurador federal em Massachusetts.

Os arguidos foram identificados como Mahdi Mohammed Sadeghi, funcionário de uma empresa de semicondutores sediada em Massachusetts, e Mohammed Abedininajafabadi, também conhecido como Adedini, que foi detido em Itália enquanto o Departamento de Justiça dos EUA procura a sua extradição para Massachusetts.

Os procuradores dizem que a empresa de Abedininajafabadi, sediada em Teerão, fabrica sistemas de navegação para drones utilizados pela Guarda Revolucionária do Irão. Acusam-no de trabalhar com Sadeghi para contornar as leis de exportação dos EUA, utilizando uma empresa suíça de fachada para adquirir a tecnologia sensível.

Sadeghi, um cidadão norte-americano naturalizado, foi detido em Massachusetts na segunda-feira e colocado em prisão preventiva após uma breve comparência em tribunal.

Ambos os homens foram acusados de violações do controlo das exportações, mas Abedininajafabadi enfrenta acusações adicionais de conspiração para fornecer apoio material ao Irão.

O ataque de drone de 28 de janeiro visou um posto avançado dos EUA no nordeste da Jordânia, chamado Torre 22, situado perto da fronteira do país com a Síria e o Iraque.

Três soldados, o Sargento William Jerome Rivers, a Sargento Breonna Moffett e o Sargento Kennedy Sanders, foram mortos quando o drone atingiu os alojamentos. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas.

O drone de ataque unidirecional pode ter sido confundido com um drone americano que estava programado para regressar à base logística por volta da mesma hora e, por isso, não foi intercetado.

"Para as pessoas que foram feridas por este ataque, para os entes queridos e familiares das pessoas que perderam a vida, como filho de um veterano de combate, espero humildemente que as acusações de hoje tragam alguma medida de justiça e responsabilidade", disse o procurador Levy.

As autoridades americanas atribuíram o ataque à Resistência Islâmica no Iraque, uma coligação de milícias apoiadas pelo Irão, incluindo o Kataib Hezbollah.

O ataque com um drone foi o primeiro ataque mortal contra as forças norte-americanas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. Nos meses que se seguiram ao início da guerra, as milícias apoiadas pelo Irão intensificaram os seus ataques contra instalações militares dos EUA na região.

Na sequência do ataque, os EUA lançaram um enorme contra-ataque que visou 85 instalações no Iraque e na Síria utilizadas pela Guarda Revolucionária do Irão e milícias afiliadas, reforçando simultaneamente as defesas da Torre 22.